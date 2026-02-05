Sosem hallott Hungária-titok: Fenyő Miki így vett fel új dobost Szikora Robi helyére

Zsoldos Gábor Dedy 20 évesen került a Hungáriába dobosnak, Szikora Róbert helyére. A legendás rock and roll együttes feloszlása után is sokat zenélt Fenyő Miklóssal, zenei örökségét viszi tovább.

Fenyő Miklós meghalt, de ez nem törli el azt a sok boldog emléket, ami összeköti Zsoldos Dedyvel (Fotó: Zsoldos Gábor Dedy)

Számítottam sajnos erre, a reggeli hírekből tudtam meg. Egy ismerősöm közeli információkat tudott Miklósról, ő mondta, hogy komoly a baj, de részleteket nem szeretnék kiteregetni. 78 éves volt, erős dohányosként megtámadta a szervezetét a tüdőgyulladás, ilyenkor sajnos egymást követik a bajok... Nem tudok többet mondani erről.

Egykori zenésztársa az első perctől tudta, hogy nagyon súlyos az állapota, így kétkedéssel fogadta azokat a híreket, amelyek szárnyra kaptak később, hogy jobban van és talán elég csak egy koncertet lemondania. „Most nagyon szomorúak vagyunk mindannyian, akik Mikit ismertük” – jegyezte meg.

Fenyő Miklós lakásában várta a zenekar új dobosát

Húszévesen kerültem a Hungáriába. A Zeneakadémián harmadéves hallgató voltam, a tanítás után mindig elmentünk az Erzsébet sörözőbe, beültünk egy tatárbifsztekre vagy kólára. Egy ilyen alkalommal beszélgettünk a zenéről, az élet nagy dolgairól. Egyszer a szomszéd asztaltól átfordult hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy hallotta, hogy miről beszélgetünk. Van köztetek dobos? - kérdezte.

Ütőhangszeresnek tanult, jelezte, hogy ő dobol, ekkor az ismeretlen férfi azt mondta neki, hogy „fel kellene menni Fenyő Miklóshoz, mert Szikora Róbert eltörte a kezét.” Ez persze nem volt igaz, csak ez volt a fedősztori, akkor még nem értesültek róla a zenerajongók, hogy belső feszültségek miatt Szikora kilépett a bandából.

Felmentem Miklós lakására, ott volt az egész zenekar, Dolly, Kékes Zoli, Fekete Gyuszi… őt akkor még nem ismertem, de édesapáink zenészek, és nagyon jó barátaink voltak. Szikora persze nem volt ott, egy darab pergődobon kellett játszanom. Az Aréna című lemeznél tartottunk, az új Hungária harmadik albumánál. Előkerült egy akusztikus gitár, Dolly énekelt, Mikinek pedig nagyon tetszett, ahogy swinget seprűztem, például a Tranzisztorkor hajnalán című dalt.

Bevették gyorsan a zenekarba, akkor érkezett Flipper Öcsi is, utána jött egy átalakulás, hajvágás: „Bementem a Zeneakadémiéra rövid hajjal, mindenki azt hitte, megőrültem, hogy levágattam a hosszú göndör hajam. Előbb-utóbb persze lebuktam, mert aztán mindenkit tudta, hogy a Hungáriában zenélek. Izgalmas időszak volt életemben.”