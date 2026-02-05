Sosem hallott Hungária-titok: Fenyő Miki így vett fel új dobost Szikora Robi helyére

Zsoldos Gábor Dedy 20 évesen került a Hungáriába dobosnak, Szikora Róbert helyére. A legendás rock and roll együttes feloszlása után is sokat zenélt Fenyő Miklóssal, zenei örökségét viszi tovább.
Számítottam sajnos erre, a reggeli hírekből tudtam meg. Egy ismerősöm közeli információkat tudott Miklósról, ő mondta, hogy komoly a baj, de részleteket nem szeretnék kiteregetni. 78 éves volt, erős dohányosként megtámadta a szervezetét a tüdőgyulladás, ilyenkor sajnos egymást követik a bajok... Nem tudok többet mondani erről.
Egykori zenésztársa az első perctől tudta, hogy nagyon súlyos az állapota, így kétkedéssel fogadta azokat a híreket, amelyek szárnyra kaptak később, hogy jobban van és talán elég csak egy koncertet lemondania. „Most nagyon szomorúak vagyunk mindannyian, akik Mikit ismertük” – jegyezte meg.
Húszévesen kerültem a Hungáriába. A Zeneakadémián harmadéves hallgató voltam, a tanítás után mindig elmentünk az Erzsébet sörözőbe, beültünk egy tatárbifsztekre vagy kólára. Egy ilyen alkalommal beszélgettünk a zenéről, az élet nagy dolgairól. Egyszer a szomszéd asztaltól átfordult hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy hallotta, hogy miről beszélgetünk. Van köztetek dobos? - kérdezte.
Ütőhangszeresnek tanult, jelezte, hogy ő dobol, ekkor az ismeretlen férfi azt mondta neki, hogy „fel kellene menni Fenyő Miklóshoz, mert Szikora Róbert eltörte a kezét.” Ez persze nem volt igaz, csak ez volt a fedősztori, akkor még nem értesültek róla a zenerajongók, hogy belső feszültségek miatt Szikora kilépett a bandából.
Felmentem Miklós lakására, ott volt az egész zenekar, Dolly, Kékes Zoli, Fekete Gyuszi… őt akkor még nem ismertem, de édesapáink zenészek, és nagyon jó barátaink voltak. Szikora persze nem volt ott, egy darab pergődobon kellett játszanom. Az Aréna című lemeznél tartottunk, az új Hungária harmadik albumánál. Előkerült egy akusztikus gitár, Dolly énekelt, Mikinek pedig nagyon tetszett, ahogy swinget seprűztem, például a Tranzisztorkor hajnalán című dalt.
Bevették gyorsan a zenekarba, akkor érkezett Flipper Öcsi is, utána jött egy átalakulás, hajvágás: „Bementem a Zeneakadémiéra rövid hajjal, mindenki azt hitte, megőrültem, hogy levágattam a hosszú göndör hajam. Előbb-utóbb persze lebuktam, mert aztán mindenkit tudta, hogy a Hungáriában zenélek. Izgalmas időszak volt életemben.”
Fenyőről azt mesélték az ismerősei, hogy magának való, befelé forduló alkat volt, ezt alátámasztotta egykori dobosa is.
Sok sztár jár ebben a cipőben. Ezrek hevernek a lábaik előtt, de közben inkább magányosak és jobban szeretik az egyedüllétet... Miki is szeretett otthon lenni a konyhájában. Sokszor felmentem hozzá bejelentés nélkül, beszélgettünk, nagy örömmel fogadott mindig. Szilveszterkor is mindig otthon volt. Annak, aki tízezrek előtt énekel, jólesik néha visszavonulni... Biztos voltak csalódásai, de megvoltak a gyerekkori barátai, akik mellett hűségesen kitartott egy életen át. Hihetetlen, hogy egy hónap alatt ez történt…
Mint ismert, Fenyőt kísérték régóta, a mostani zenekarának semmi köze az énekes legenda halálához. „Miki betegsége előtt fél évvel megcsináltuk a Budapest Rock'N'Roll Bandet: most lehet, hogy valaki ilyesmit vág a fejünkhöz, de az alapításnak semmi köze nincs Miklós betegségéhez, ostobaság, ha valaki ilyet mond. Az pedig, hogy mi Fenyő Miklós életművét szeretnénk továbbvinni, az szerintem nemes gesztus, ezt csináltuk az elmúlt tizenöt évben: mi Fenyő Miklós életművét játszottuk. Kinek van erre nagyobb felhatalmazása, mint saját zenekarának?”
