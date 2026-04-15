Dolly: A gyerek nem adatott meg nekem

Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel mesélt életéről, gyermekkoráról, első házasságáról, férjével való szakításáról, családról. Penczi Mária Ilona, azaz Dolly azt is elárulta a hot! magazin olvasóinak, miért mondott le a gyermekvállalásról.

Dolly, a Dolly Roll énekesnőjeként hatalmas karriert tudhat maga mögött

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Dolly: „Nagyon szerencsés ember vagyok”

Dolly családja maga volt a nyugalom szigete, amire az énekesnő szívesen emlékszik vissza. Szülei fegyelemre, tiszteletre nevelték, és a szigor ellenére is hatalmas szeretetben nőtt fel. A tinédzsert muszáj volt szigorúan nevelni, számtalan intőt vitt haza, és sokat bandázott – erről is mesélt az énekesnő a hot! magazinnak.

Ha most Dolly ülne le veled beszélgetni, mit kérdeznél elsőként önmagadtól?

„Azt, hogy miért olyan, amilyen.”

És mi erre a válasz?

„A szüleim. Nagyon szerencsés ember vagyok, mert olyan szülőkhöz jöttem le, akik szerették egymást, jóindulatúak voltak. Nálunk soha nem volt veszekedés, csak az egymás iránt érzett szeretet, kölcsönös tisztelet. És erre neveltek engem is, fegyelemre, tiszteletre – elég keményen. Nagyon nehéz dolguk volt, mert mindig voltak magatartási problémáim, így számtalan intőt vittem haza. Viszont a szüleim azon voltak, hogy fel tudjanak készíteni az életre. Olyan szigorral neveltek, mint egy fiút.”

Érdekes kifejezést használtál: „lejöttél” a szüleidhez.

„Úgy gondolom, hogy az egész élet olyan, mint egy iskola. Aki lejön ide, leszületik egy bizonyos helyre, azt egy eleve elrendelt terv szerint teszi. Idővel derül csak ki, hogy megfelelünk-e majd ennek az elvárásnak.”

A szüleid kapcsán nagyon fontos szavak hangzottak el: keménység, fegyelem, tisztelt. Ezek tökéletes alapkövei annak, hogy falakat építs magad köré, és ez neked sikerült is.

„Eleinte nem. Nagyon nyitott kislány voltam. Tele vagyok energiával, jól vág az eszem, és ez régen sem volt másképpen. A szüleim ezt korán felismerték. Végig sportoltam az életemet, zongorázni tanultam, hittanra jártam, angol és német nyelvet tanultam, mégsem sikerült lekötni az energiáimat.”

Korán kiderült számodra, hogy mindennek köze van a szabadságvágyadhoz?