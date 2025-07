Demcsák Zsuzsa rengeteget tanult a lányától: „Ő az én érzelmi tanítómesterem”

A mozdulataink, a mimikánk, a testalkatunk teljesen ugyanaz, ugyanakkor ő sokkal érzelmesebb mint én. Ezért is tudom őt könnyen megnyugtatni, mert kontextusba tudok helyezni egy-egy problémát és ráébreszteni arra, hogy nem szabad mindig mindent annyira átengedni magunkon, hanem nagyobb léptékekben kell szemlélni egy helyzetet. Viszont ő az én érzelmi tanítómesterem. Miatta lett sokkal fontosabb az éltemben, hogy szavakkal is ki tudjam fejezni, illetve jobban megértsem az érzelmeimet, ugyanakkor miatta lettem mások felé is sokkal érzékenyebb