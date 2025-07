Kivételes alkalom: megmutatta ritkán látott lányát Demcsák Zsuzsa

Nagyon különleges képeket hoztam nektek! Első közös fotózásunk, első címlapunk az én csodálatos, gyönyörű lányommal. Mi hárman, a bátyjával együtt mindig mindent megbeszéltünk. Soha megjelenést, szereplést a felnőttkori tudtuk, beleegyezésük, egyetértésük nélkül nem vállaltunk, egyszóval megvártam, amíg felnőnek és az ő döntésük lesz, hogy meg akarják-e mutatni magukat. Mégis olyan izgalom és furcsa gyomortájéki izgatottság van bennem még most is, amikor ezeket a sorokat írom… Mintha az egyik legféltettebb kincsem mutatnám meg most nektek. És tényleg... Íme a lányom és én!