Elkeserítő hírt kaptunk Csuja Imréről, ennek sokan nem fognak örülni

Csuja Imre az ország egyik legismertebb színésze, aki már hosszú évtizedek óta maradandót alkot a színházban, a tévében és a mozikban is egyaránt. Talán nincs is olyan ember hazánkban, aki ne ismerné az arcát, annyira sok emlékezetes szerepben láthattuk őt – most pedig kiderült, hogy sajnos lezárul az életében egy korszak.

Csuja Imre / Fotó: Nagy Balázs

Az Örkény István Színház jelentette be, hogy Csuja Imre nyugdíjba vonul.

Nem kell teljesen elkeseredniük Csuja Imre rajongóinak, ugyanis az Örkény István Színház azt is elárulta, hogy a színész ugyan új szerepeket már nem vállal, de megtartja a futó előadásait – vagyis egyelőre nem végső búcsúról van szó, ami mindenképp jó hírnek számít azok számára, akik élvezik nézni a játékát.

Itt lehet megtekinteni az Örkény István Színház posztját: