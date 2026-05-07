Bódi Dóri kés alá feküdt: Másfél év után végre elégedett magával a szépségkirálynő

Bódi Megyer felesége örömhírt osztott meg követőivel. Az egykori Miss Balaton lány megműttette az orrát, a végeredménnyel pedig nem is lehetne boldogabb.

Bódi Megyer párja bevállalta a plasztikát

Bódi Dóri nemrég az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy több, mint másfél év után végre elkészült a tökéletes orrplasztikája.

Azt hiszem picit több, mint 1,5 év után már mondhatjuk, hogy az orrom megkapta a végleges formáját

– írta közösségi oldalán a szépségkirálynő.

Az eredménnyel végre teljesen elégedett. Noha a gyönyörű édesanya sokak szerint nem szorult plasztikai beavatkozásra, a követői tetszését természetesen pillanatok alatt sikerült elnyernie a végeredménynek.

Csodás vagy

– írta egy kommentelő.

Szép vagy az új orrocskáddal

– érkezett egy másik komment.

Bódi Dóri többször is plasztikáztatott

Bódi Megyer gyermekeinek édesanyja korábban már több plasztikai beavatkozáson is átesett. Bódi Dóri több orrműtétet is bevállalt, hogy a kívánt eredmény tökéletes legyen. Nemrég azonban egy másik komoly plasztikai beavatkozásáról is vallott.

Az influenszer több alkalommal is járt már Isztambulban, ahová nemcsak üdülni és kikapcsolódni utazott, hanem hogy megvalósítsa egy régi nagy vágyát.

Fél évvel ezelőtt Isztambulban jártam, ahol egy számomra nagyon fontos döntést valósítottam meg: mellműtéten estem át. Ez az utazás nemcsak egy beavatkozásról szólt, hanem egy új fejezet kezdetéről is az életemben

– írta korábban Instagram-oldalán az Ázsia Expressz győztesének felesége.

Bódi Dóri műtétét tartja élete legjobb döntésének

A kétgyermekes sztáranyuka bevallotta, hogy egy percig sem bánta meg, hogy szépészeti beavatkozásra adta a fejét, sőt azóta sokkal több önbizalommal rendelkezik.

Egyetlen pillanatra sem bántam meg a döntésemet. Sőt, minden nap hálás vagyok magamnak, hogy belevágtam. Sokkal magabiztosabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, és ez az érzés felbecsülhetetlen

– vallotta őszintén a sztárfeleség.

Bódi Dóri utoljára majd tíz évvel ezelőtt indult szépségversenyen, mégpedig a Miss Universe Hungary 2016-os mezőnyében, ahol a döntőbe is bekerült. A röpke tíz év alatt a modell élete fenekestül felfordult, nemcsak férjét ismerte meg, akit két gyönyörű gyermekkel ajándékozott meg, de saját tartalomgyártói karrierbe is kezdett. Az évek során Bódi Dóri férje minden döntésében támogatta őt, így természetesen a plasztikai műtétek során is maximálisan mellette állt. Jelenleg a sztárpár közös otthonuk építésén dolgozik, hogy gyermekeikkel egy igazi családi házba költözhessenek.