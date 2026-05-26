Sokkoló számok: ennyi eltűnt kisgyereket keresnek most Magyarországon – az eltűntkereső árulja el, hogy miért

Nincs olyan negyven feletti felnőtt Magyarországon, akinek ne ugrana össze a gyomra, ha felcsendül a Soul Asylum Runaway Train című dala. Huszonegy éven át hallhattuk vasárnap délutánonként a televízióban, a Csellengők című riportműsorban, miközben eltűnt fiatalok fotói pörögtek a képernyőn. Bár a műsor már a múlté, a probléma ma is fájdalmasan aktuális: a rendőrség nyilvános körözési adatbázisa szerint hazánkban jelenleg 1280, 18 év alatti fiatalt keresnek a hatóságok.

A számok önmagukban is sokkolóak, de a háttérben meghúzódó történetek még inkább azok. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A legmegrázóbb Cikkünk megírásakor, 2026. május 26-án, a körözési listán 174 olyan személy szerepel, aki még a 14. életévét sem töltötte be, vagyis jogilag gyermekkorú. Az összetételük folyamatosan változik, jelenleg 95 fiú és 76 lány után kutatnak. Ami pedig végképp szívbemarkoló: 14 kiskorú – 7 kisfiú és 6 kislány – még a 8. életévét sem töltötte be.

Mi áll az eltűnések hátterében?

Amikor egy kisgyermek eltűnik, a közösségi médiát azonnal elárasztják a rémült posztok, vagy emberrablókról szóló pletykák. A valóság azonban más, de semmivel sem kevésbé drámai: a legtöbb eltűnéses eset mögött egy elhúzódó, családi vagy gyermekelhelyezési vita áll.

A körözési listán tavaly február óta szerepel például egy angyalarcú budapesti kisfiú, az idén szeptemberben 8. évét betöltő Komonyi Dominik, akinek még a VI. kerületben veszett nyoma.

De hasonló sorsra jutott a gyöngyösi Rafael Alex Szebasztián is, aki még csak napokon belül lesz 4 hónapos, de már egy hónapja körözik. Feltételezhetően, miután a szülei szakítottak, egyikük ismeretlen helyre vitte a babát a másik elől.

Sajnos sokszor nem tudják felnőtt módjára megoldani a szülők a helyzetet, a bírósági vita pedig évekig tart, és van, aki egyszerűen kisajátítja a gyereket

– magyarázza ezt a helyzetet Nagy László, eltűntkereső, aki immár 11 éve segíti a rendőrség és a kutatócsapatok munkáját. Ő az elmúlt években több mint 16 ezer keresésben vett már részt, és több száz gyermek felkutatásában segédkezett.

Ilyenkor vélhetően valamelyik szülőt vagy rokont is megtaláljuk a rendőrség körözési listáján, mert a hatóságok azt a felnőttet is keresik, aki a gyereket jogellenesen magával vitte.

Tapasztalatai szerint a kisgyermekeknél az elkóborlások szerencsére ritkák, de olyankor viszont nincs vesztegetni való idő.

A legtöbb kisgyerek, aki valóban elkóborol vagy eltéved, szerencsére néhány órán belül előkerül

– mondta lapunknak Nagy László. Viszont hozzátette, hogy ellenkező esetben nemcsak a rendőrök vesznek részt a keresésben, hanem polgárőrök, civilek, kutató-mentő egységek és sokszor helyiek is csatlakoznak az akcióhoz.

Körülbelül 4 olyan kisgyermek-eltűnésünk volt az elmúlt években, ahol kifejezetten kutató-mentő egységek bevonására volt szükség. Ott nem szülői vita állt a háttérben, hanem konkrétan elkóboroltak. Emlékszem, volt olyan eset, ahol 400-500 ember – önkéntesek, civilek, a hatóságokkal együtt – kereste a gyermeket 24 órán belül. Folyamatosan csatlakoztak be az újabb mentőcsoportok, egymással összekapcsolódva terjesztették ki a kört. Szerencsére ezek a kis kalandorok végül épségben, bár éhesen és vacogva, de előkerültek

– idézte fel Nagy László.