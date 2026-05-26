Sokkoló számok: ennyi eltűnt kisgyereket keresnek most Magyarországon – az eltűntkereső árulja el, hogy miért

Nincs olyan negyven feletti felnőtt Magyarországon, akinek ne ugrana össze a gyomra, ha felcsendül a Soul Asylum Runaway Train című dala. Huszonegy éven át hallhattuk vasárnap délutánonként a televízióban, a Csellengők című riportműsorban, miközben eltűnt fiatalok fotói pörögtek a képernyőn. Bár a műsor már a múlté, a probléma ma is fájdalmasan aktuális: a rendőrség nyilvános körözési adatbázisa szerint hazánkban jelenleg 1280, 18 év alatti fiatalt keresnek a hatóságok.
Cikkünk megírásakor, 2026. május 26-án, a körözési listán 174 olyan személy szerepel, aki még a 14. életévét sem töltötte be, vagyis jogilag gyermekkorú. Az összetételük folyamatosan változik, jelenleg 95 fiú és 76 lány után kutatnak. Ami pedig végképp szívbemarkoló: 14 kiskorú – 7 kisfiú és 6 kislány – még a 8. életévét sem töltötte be.
Amikor egy kisgyermek eltűnik, a közösségi médiát azonnal elárasztják a rémült posztok, vagy emberrablókról szóló pletykák. A valóság azonban más, de semmivel sem kevésbé drámai: a legtöbb eltűnéses eset mögött egy elhúzódó, családi vagy gyermekelhelyezési vita áll.
Sajnos sokszor nem tudják felnőtt módjára megoldani a szülők a helyzetet, a bírósági vita pedig évekig tart, és van, aki egyszerűen kisajátítja a gyereket
– magyarázza ezt a helyzetet Nagy László, eltűntkereső, aki immár 11 éve segíti a rendőrség és a kutatócsapatok munkáját. Ő az elmúlt években több mint 16 ezer keresésben vett már részt, és több száz gyermek felkutatásában segédkezett.
Ilyenkor vélhetően valamelyik szülőt vagy rokont is megtaláljuk a rendőrség körözési listáján, mert a hatóságok azt a felnőttet is keresik, aki a gyereket jogellenesen magával vitte.
Tapasztalatai szerint a kisgyermekeknél az elkóborlások szerencsére ritkák, de olyankor viszont nincs vesztegetni való idő.
A legtöbb kisgyerek, aki valóban elkóborol vagy eltéved, szerencsére néhány órán belül előkerül
– mondta lapunknak Nagy László. Viszont hozzátette, hogy ellenkező esetben nemcsak a rendőrök vesznek részt a keresésben, hanem polgárőrök, civilek, kutató-mentő egységek és sokszor helyiek is csatlakoznak az akcióhoz.
Körülbelül 4 olyan kisgyermek-eltűnésünk volt az elmúlt években, ahol kifejezetten kutató-mentő egységek bevonására volt szükség. Ott nem szülői vita állt a háttérben, hanem konkrétan elkóboroltak. Emlékszem, volt olyan eset, ahol 400-500 ember – önkéntesek, civilek, a hatóságokkal együtt – kereste a gyermeket 24 órán belül. Folyamatosan csatlakoztak be az újabb mentőcsoportok, egymással összekapcsolódva terjesztették ki a kört. Szerencsére ezek a kis kalandorok végül épségben, bár éhesen és vacogva, de előkerültek
– idézte fel Nagy László.
A kamaszoknál, a 12-16 éves korosztálynál már inkább a lázadás, a dacolás vagy a szerelmi szálak dominálnak ha eltűnésről van szó. Ők gyakran csak 1-2 napra tűnnek el, hogy megmutassák önállóságukat. Nagy László azonban kihangsúlyozta, hogy őket is komolyan kell venni, hiszen komoly lelki traumákkal küzdhetnek.
A statisztikákat böngészve feltűnőek a regionális gócpontok. Tatabányán jelenleg egy különösen aggasztó sorozat tartja lázban a helyieket: 5 helyi fiatalt keresnek egyszerre. Közülük a legfiatalabb a 11 éves Váradi Jeremi Ramiz, de a listán szerepel még a 13 éves Váradi Dzsínó Románó, a szintén 13 éves Jónás Dániel és a szintén 13 esztendős Fogel Viktória is. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy aki látta őket, hívja a 112-t.
