Sorozatgyilkostól rettegnek a helyiek, miután három női holttestre találtak májusban

Sorozatgyilkostól rettegnek a lakók és turisták a népszerű mexikói Puerto Vallarta üdülővárosban azok után, hogy májusban három nő holttestére bukkantak rá a környéken, akik mind a harmincas éveikben jártak. Az első áldozatot május 10-én találták meg, a másodikat pedig pár nappal később egy országút menti megállónál, majd nemrég a harmadikat egy földúton. Az utolsó elhunyt testén ráadásul erőszakra utaló jeleket is találtak. A helyi hatóságok szerint mindhárom nőt részben levetkőztetve találták meg.

A helyi rendőrség most azt vizsgálja, van-e összefüggés a három gyilkosság között, mivel felmerült a gyanú, hogy akár sorozatgyilkos is állhat a háttérben, mialatt azt sem zárják ki, az áldozatokat máshol ölhették meg, és csak később vitték el őket Puerto Vallarta környékére.

A halálesetek azután történtek, hogy néhány hónappal korábban feszült helyzet alakult ki a térségben a drogkartellekhez kapcsolódó erőszakcselekedetek miatt. A beszámolók szerint ekkor turisták rekedtek a városban, miután zavargások törtek ki. Ezt az egyik nyaraló, Adrya Moorefield is megerősítette, aki Dallasból érkezett a közkedvelt üdülőhelyre:

Teljes sokk volt, szinte olyan érzés, mintha egy különös álomvilágban lennénk. Korábban már jártunk Puerto Vallartában, és azt hittük, ez egy egyszerű, biztonságos tengerparti nyaralás lesz

- idézte őt az UNILAD.