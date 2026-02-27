Erre várt mindenki: megtette az ígért bejelentést Bereczki Zoltán

A közösségi oldalán megosztott videóban tette meg a nagy bejelentést Bereczki Zoltán. A színész a közelgő, 50. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő koncerttel kapcsolatban osztott meg néhány részletet.

Nagy bejelentéssel érkezett Bereczki Zoltán / Fotó: Bors

Megérkeztem az ígért bejelentéssel!

- írta az Instagram-oldalán a minap Bereczki Zoltán, egy videó társaságában, amelyben elmondta, elindult a három hónapos visszaszámlálás a Bereczki 50 koncertig a Budapest Sportarénában.

Már bejelentettük, azért megismétlem, hogy kik a vendégeim. Ott lesz velem Mészáros Árpád Zsolt, Dolhai Attila, Szinetár Dóri, Szőke Niki és lesznek még olyan vendégek, akik aznap derülnek ki, mármint hogy nem fogjuk őket bejelenteni, meglepetés vendégként vesznek részt a koncerten

- árulta el a színész-énekes, aki nem titkolta, hogy már nagyon izgul, ebben az érzésben pedig a rajongók is osztoztak.

Mutatjuk Bereczki Zoltán nagy bejelentését!

Véget ért Bereczki Zoltán házassága?

Mindez azután történt, hogy a hírek szerint válik Bereczki Zoltán és Bata Éva. A Blikk információi szerint a színészházaspár tagjai jó ideje nincsenek együtt, sőt, már nem is egy fedél alatt élnek: minderről egy bennfentes számolt be a lapnak, kiemelve, a kislányukat, Flórát továbbra is közösen nevelik, emiatt rengeteg időt töltenek el együtt, a szakítás ellenére.

Éppen annak ellenére rengeteg időt töltenek együtt, hogy párként már szakítottak. Családként azonban nem

- jelentette be az informátor.

A sztárpár tagjai a híreszteléseket továbbra sem kommentálták.