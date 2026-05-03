Retró kvíz: csak az igazi rajongók emlékeznek a Republic legnagyobb slágereinek dalszövegeire

Biztosan te is kívülről fújtad az együttes legismertebb számait. Nincs olyan magyar, aki ne ismerné a 67-es út, a Szállj el kismadár vagy épp a Repül a bálna refrénjét. Egy igazi rajongónak ez meg sem kottyan! Te emlékszel még a Republic minden fülbemászó dalszövegére, vagy csak pár nagy sláger maradt meg? Tedd próbára tudásod retró kvízünkben, és derítsd ki, milyen élénken élnek még benned a legendás sorok!
Ma ünnepelné 61. születésnapját a Republic alapító tagja, Bódi László – vagy ahogy mindenki ismerte, Cipő. A frontember a magyar zenei élet meghatározó figurája volt. Dalaival, dalszövegeivel rengeteg embert képes volt megszólítani. Munkássága máig nagy hatást gyakorol a magyar zenekedvelőkre. Születésnapja alkalmából egy nosztalgikus kihívással készültünk, amellyel tiszteleghetünk munkássága előtt.
Bár az együttes slágerei ma is rengeteg házibuliban és rádióban felcsendülnek, itt az idő, hogy visszarepüljünk egy kicsit az időben, amikor még a csapból is a Republic szólt. Készen állsz egy dalfelismerő kihívásra? Ebben a retró kvízben megmutathatod, mennyire emlékszel még az 1990-ben alapított rockegyüttes számaira. Csak egy rövid idézetet adunk a dalszövegből. Eszedbe jut róla, melyik sláger részlete? Most kiderül!
Nosztalgiára fel! Hallgasd meg az alábbi videóra kattintva az együttes legnagyobb slágerét:
