A Házasság első látásra sztárja, Deák Rebeka: „A nagyon bulizós, hiperaktív tini énemet lezártam”

Bár Deák Rebeka Becca még nagyon fiatal, a szerelem terén már jóval többet megtapasztalt, mint azt elsőre hinnénk. A TV2 Házasság első látásra című műsorának szereplője olyan múltbeli élményeket hordoz magával, amelyek nagyban formálták a párkapcsolatokhoz való hozzáállását.

A Házasság első látásra szereplők közül Becca és Zsolt frigye sem túl rózsás (MW archív)

A Házasság első látásra 2025-be komoly célokkal érkezett Becca

„Most vagyok huszonhat, és nagyjából huszonegy-huszonkét éves koromig nem is nagyon tudtam komolyan gondolkodni párkapcsolatban: nem volt megfelelő partnerem, és sokszor belenyúltam a sűrűjébe is. Rengeteg olyan sztori történt velem, amit egyszer, remélem, filmvásznon is visszaadhatok, tanító jelleggel a fiataloknak” – kezdte a hot! magazinnak Becca, aki nem tagadja, hogy a mostani műsorban mást képzelt el maga mellé: „Nem zárkóztam el a randizástól, de ahogy felnőttem és komolyodtam, rájöttem, hogy már nemcsak kalandokra vágyom, hanem társra. A nagyon bulizós, hiperaktív tiniénemet nagyjából húsz-huszonegy éves korom körül lezártam, és akkor kezdtem mindenre jobban odafigyelni; ekkor jött be az életembe a zene is, ami hatalmas szerelmet adott. Alapból nagyon tüzes, aktív típus vagyok, ezt a tempót pedig nem mindenki tudja követni, bár voltak férfiak, akik pont ezt szerették bennem. A legutóbbi komoly kapcsolatom nagyon mély, őszinte szerelem volt. Úgy éltem meg a kapcsolat első felét, mintha egy romantikus török sorozatban lennék. Végül azonban a vallási különbségek miatt zátonyra futott a kapcsolatunk: egy idő után világossá vált, hogy túl sok mindenben tértünk el.”

A Házasság első látásra Zsolték számára biztatóan indult (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Deák Rebeka nem hisz már a távkapcsolatban

Becca korábban a távkapcsolatot is kipróbálta, de hamar megtapasztalta, milyen nehézségeket okoz a fizikai távolság és az állandó időeltolódás.

„Egy 14 órás repülőúttal nem lehet fenntartani egy kapcsolatot. Ezelőtt három évig szingli voltam: rengeteg randim volt, de soha nem jutottunk el a másodikig. Néha úgy érzem, sok férfi már azt sem tudja, mi lenne a módja annak, hogy jó benyomást keltsenek. Apukám mindig azt tanította, hogy ha egy férfi találkozni akar egy nővel, akkor legalább az első randira jöjjön érte. De ilyet nem nagyon tapasztaltam, sőt” - fejtette ki a TV2 sztárja, aki elárulta: