Azahriah hivatalosan is szingli: Luna egy kommentben jelentette be, hogy vége

Luna két héttel ezelőtt, egy hosszabb szünet után jelentkezett be követőihez, miután hazatért a TV2 Farm VIP forgatásáról. Stilszerűen egy farmra vezetett útja, ahol cuki állatkák társaságában töltött néhány órát. Ebből persze még nem következne, hogy véget ért viharos kapcsolata Azahriah-val, de egy „jóindulatú” kommentelő kiugrasztotta a nyulat a bokorból. Azahriah és Luna kapcsolata 2022-ben már a tönk szélére került egyszer. Akkor a teljes magyar sajtót bejárta a hír, hogy a fiatal előadó egy nyári koncertje után összemelegedett egyik rajongójával egy Toi-Toi WC mögött.

Azahriah exe egy kurta kommentben jelentette be, hogy itt a vége (Fotó: Unger Tamás / Vas Népe)

Luna megbocsájtott a hűtlen Azahriah-nak

Azahriah, vagyis Baukó Attila azon az alkoholmámoros Palacsintafesztiválon úgy fogadta el a lánya közeledését, hogy a barátnője Luna volt, aki akkor éppen Mallorcán nyaralt. Bár a liezonból hatalmas botrány kerekedett Azahriah két legyet ütött egy csapásra, hiszen Luna megbocsájtotta neki a félrelépést és az esetről szóló tömérdek beszámoló beemelte Azit az országosan ismert emberek sorába. Luna sokáig nem kommentálta a botrányt, de végül néhány szívhez szóló mondattal tudatta a világgal, hogy megbocsájtott szerelmének.

„Soha életemben nem kaptam annyi törődést, elfogadást, türelmet és szeretetet, mint ettől a fiútól!

„Ezért mindig is hálás leszek neki. Egy boldog, kiegyensúlyozott, ragyogó nővé varázsolt minden tettével és szavával” – nyilatkozta akkoriban Luna.

Luna: „Tudtad, hogy nincs barátom?”

Az idill ki is tartott még egy darabig, vagyis konkrétan nagyjából mostanáig. Íme, a fiatal lány videója alatt megjelenő komment, ami kiugrasztotta a nyulat a bokorból. „Tudtad, hogy megcsal a barátod?” – kérdezte az egyik hozzászóló, mire Luna előjött a farbával. „Tudtad, hogy nincs barátom?” – válaszolt a kérdésre kérdéssel az influenszer, aki ezzel egyértelművé tette, hogy végleg lezárta kapcsolatát Azahriahval.



