Aurelio a lányáról vallott: "Sofi apám eszét örökölte"

Aurelio Caversaccio jelenleg forgat, közben az otthonát újítja fel, és nem utolsósorban az apai teendői töltik ki a mindennapjait.

Aurelio börtönben töltött napjai már csak rossz emlékek: napjainkban otthon élvezi az életet (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Aurelio párja új életet adott a celebnek

„Az a helyzet, hogy nagyon féltem a kislányomat, ezért döntöttünk úgy a párommal, hogy belevágunk a műfűprojektbe, és rendbe hozzuk a kertet. Az a tervem, hogy átalakítom az udvart, hogy tudjunk kint focizni! Az anyja nem akarja, hogy focista legyen, de egyre jobban imádja, sőt még Juventus-meccset is szoktunk nézni, ami külön boldogság” – kezdte a hot!-nak Aurelio.

A híresség kislánya, Sofi is új fejezethez érkezett, ugyanis befejezte a bölcsődét: idén szeptembertől már óvodába jár.

„A párom, Niki különösen izgult, amikor a kislányunk elkezdte az ovit! Eddig magánbölcsibe járt, de Baján nincsen magánóvoda, így más helyet kellett keresnünk neki. Emiatt a társaság is új neki, de szerencsére jól kijön velük, ahogy én is a szülőkkel, és hamar megtörtént a beszoktatás is. Egyébként Sofi nagyon szépen fejlődik. Apám eszét örökölte. Egyáltalán nem eleven, inkább rafinált! Amikor kérdezi, hogy jövök-e játszani, és azt mondom, hogy nem, akkor mással próbálkozik, amivel becsalhat a szobába. Ezenkívül éljük a családi életünket, és nagyon kiegyensúlyozott és boldog a mostani időszakom” – árulta el.

Aurelio kislánya, Sofi már a Juventus meccseit és végig szurkolja apukájával (Fotó: instagram / aurelio_onorato_caversaccio / hot! magazin)

Vannak, akiket megrémít, amikor belegondolnak az idő múlásába. Sok esetben a szülő még érzékenyebb is erre, hiszen az egyik pillanatban még a kezében tartja a kisbabáját, a másikban pedig már a saját lábán rohangál a gyerek.

„Gyorsan megy az idő, de nem így fogom fel. Sok könyvet olvastam ebben a témában, így az egész felfogásom megváltozott. Úgy tartom, hogy annak az embernek telik gyorsan az idő, aki bebeszéli magának. Ha megéled a pillanatokat, észreveszed, hogy nem megy az olyan gyorsan. Én is próbálok mindent kiélvezni.”

Eskü, megváltozom! Aurelio az utóbbi időben rengeteget forgat. Mint kiderült, a TV2-n hamarosan indul a nevével fémjelzett reality, amelyben a családjának igyekszik bebizonyítani, hogy megváltozott.