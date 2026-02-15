Aurelio eljegyezte szerelmét: „Imádkoztam, hogy azt mondja, igen!”

Szívmelengető pillanatokkal végződött a TV2 Eskü, megváltozom! című műsora. A főszereplő, Aurelio ugyanis szerettei előtt letérdelt kedvese, Niki lába elé és feltette a nagy kérdést, hozzámegy-e feleségül. A sztárapuka lapunknak mindent elmesélt az eljegyzésről és megmutatta a gyönyörű gyűrűt, amit szerelme ujjára húzott.
A sztárapuka élete hatalmas fordulatot vett, amióta szabad ember lett. Aurelio a börtön után családos ember lett, aki boldogan él együtt gyermeke édesanyjával és kislányukkal, Sofival. A volt villalakó korábban mesélt már arról, hogy valamikor majd elveszi párját, de most a tettek mezejére is lépett.
„Régóta játszottam már a gondolattal, hogy ideje lenne a lánykérésnek, s mivel a Burj Khalifába nem tudtam elvinni Nikit, ezért úgy voltam vele, megkérem a kamerák előtt” – kezdte a Borsnak Aurelio Onorato Caversaccio, aki az Eskü, megváltozom! műsorban tette fel a nagy kérdést.
Én annak a híve vagyok, ha már nem tud valami földi mennyországban, egy gyönyörű helyen lenni az eljegyzés, akkor az kárpótolni tudja majd őt, hogy mindig vissza tudja majd nézni a lánykérést, meg később majd kislányunknak is meg tudjuk mutatni a pillanatot, amikor kapitulálok, letérdelek. Másrészt pedig azért a műsorban kértem meg a kezét, hogy lássa, tényleg komolyak a szándékaim, és ezt én bárki előtt vállalom!
Amikor arra kértük a valóságshow-hőst, mesélje el a részleteket, elárulta, hogy nagyon izgult, ráadásul akadt egy kis bökkenő.
„Hú, én már a nagy pillanat előtt elkezdtem remegni, főleg, mert akkora volt a gyűrűnek a doboza, hogy alig bírtam elrejteni, hogy ki ne derüljön idő előtt, mire készülök”.
Dugdostam ide-oda, de mindenhonnan kidudorodott a doboz. Remegtem, mint az állat, jobban, mint a Nagy Duett döntőjében, pedig az sem volt könnyű. De erőt vettem magamon, mert úgy voltam vele, hogy Nikinek ez jár. Szerintem, akik nézték a műsort, látták, hogy milyen nehéz velem együtt élni, mondjuk ezt soha nem is titkoltam. Azon is izgultam, hogy mit fog válaszolni, hiába tudom, hogy szeret, de azért ez egy komoly döntés. De szerencsére igent mondott, én meg bízom benne, hogy szép esküvőnk lesz egyszer!
