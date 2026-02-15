Aurelio eljegyezte szerelmét: „Imádkoztam, hogy azt mondja, igen!”

Szívmelengető pillanatokkal végződött a TV2 Eskü, megváltozom! című műsora. A főszereplő, Aurelio ugyanis szerettei előtt letérdelt kedvese, Niki lába elé és feltette a nagy kérdést, hozzámegy-e feleségül. A sztárapuka lapunknak mindent elmesélt az eljegyzésről és megmutatta a gyönyörű gyűrűt, amit szerelme ujjára húzott.

Aurelio párja gyermeke édesanyja, Niki

Fotó: Gáll Regina / Bors

Aurelio izgult, Niki mit válaszol

A sztárapuka élete hatalmas fordulatot vett, amióta szabad ember lett. Aurelio a börtön után családos ember lett, aki boldogan él együtt gyermeke édesanyjával és kislányukkal, Sofival. A volt villalakó korábban mesélt már arról, hogy valamikor majd elveszi párját, de most a tettek mezejére is lépett.

„Régóta játszottam már a gondolattal, hogy ideje lenne a lánykérésnek, s mivel a Burj Khalifába nem tudtam elvinni Nikit, ezért úgy voltam vele, megkérem a kamerák előtt” – kezdte a Borsnak Aurelio Onorato Caversaccio, aki az Eskü, megváltozom! műsorban tette fel a nagy kérdést.

Én annak a híve vagyok, ha már nem tud valami földi mennyországban, egy gyönyörű helyen lenni az eljegyzés, akkor az kárpótolni tudja majd őt, hogy mindig vissza tudja majd nézni a lánykérést, meg később majd kislányunknak is meg tudjuk mutatni a pillanatot, amikor kapitulálok, letérdelek. Másrészt pedig azért a műsorban kértem meg a kezét, hogy lássa, tényleg komolyak a szándékaim, és ezt én bárki előtt vállalom!

Ezzel a csodás gyűrűvel kérte meg Aurelio párja kezét (Fotó: Aurelio)

Amikor arra kértük a valóságshow-hőst, mesélje el a részleteket, elárulta, hogy nagyon izgult, ráadásul akadt egy kis bökkenő.

„Hú, én már a nagy pillanat előtt elkezdtem remegni, főleg, mert akkora volt a gyűrűnek a doboza, hogy alig bírtam elrejteni, hogy ki ne derüljön idő előtt, mire készülök”.