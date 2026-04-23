Teljes útzár lépett életbe: baleset történt az M5-ösön, nagy a baj

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát Inárcs térségében, a sztráda 37. kilométerénél - közölte az Útinform a honlapján.

Azt javasolják, hogy aki teheti, térjen le a 44-es jelű Dabas/Albertirsa csomópontban a főutakra. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy egy személyautó belerohant egy kamionba, a mentés megkezdődött - írja az MTI.