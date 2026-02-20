Zoltán Erikát is belekeverték a Symbol drogbotrányába: „Nagyon csalódott vagyok”

Zoltán Erika születésnapi koncertje is megsínylette a Symbol Budapest bezárását. Az énekesnő és Várkonyi Attila szomorúan nyilatkozott lapunknak a fejleményekről.

Elmarad Zoltán Erika fellépése a Symbol bezárása miatt (Fotó: Zoltán Erika)

Ideiglenesen bezár a Symbol Budapest

Ahogy azt korábban megírtuk, csütörtök délután bejelentették, hogy egy kábítószer-terjesztő hálózat felszámolása, valamint egy helyszínen történt súlyos erőszakos cselekmény miatt a rendőrség ideiglenesen bezáratta a Symbol Budapest szórakozóhelyet. Óbuda egyik legnépszerűbb klubja 60 napig nem fogadhat vendégeket. A Symbol bezárása után a szórakozóhely közleményében azt írta, ők „a történtek áldozatai, nem pedig okozói”. Az eset Zoltán Erika születésnapi koncertjét is érinti, az énekesnő most megszólalt lapunknak.

Nagyon csalódott vagyok, hiszen rengeteg munkánk volt ebben a projektben. Amikor Várkonyi Attila hívott, el sem hittem, hogy ez tényleg igaz. Tegnap éppen együtt próbáltunk a táncosokkal, amikor megkaptam a hírt, mindannyian elképesztően szomorúak lettünk

– nyilatkozta az énekesnő.

Az énekesnő és DJ Dominique ötödik éve tartják meg Zoltán Erika koncertjét a Symbol szórakozóhelyén, így fel sem merült bennük, hogy ezúttal másik helyszínt kell keresniük.

Zoltán Erika tánckara és DJ Dominique is újdonságokkal készül a fellépésre (Fotó: Zoltán Erika)

Új időpontot kapott Zoltán Erika koncertje

Ez egy rajtunk teljesen kívül álló ok. Úgy gondolom, hogy az eddigi négy szülinap annyira jól sikerült ott, hogy nem szívesen változtatnánk helyszínt, illetve ez egy hagyománnyá vált nálunk. Maga a hely is rengeteget adott hozzá a jó hangulathoz, hiszen szeretik az emberek, mi is szeretünk ott lenni, és már már visszatérő vendégek vagyunk

– kezdte az énekesnő, majd így folytatta:

„Megbeszéltük, hogy kiutat keresünk és megoldást, ami jelen esetben az, hogy eltoljuk a szülinapi party dátumát, április 24-én fogjuk megtartani a koncertet” – osztotta meg az új fejleményeket Zoltán Erika.

Az énekesnő és DJ Dominique is bízik abban, hogy április 24-én egy felejthetetlen koncertélménnyel bepótolhatják a most elmaradó ünneplést.

„Bízom benne, hogy áprilisban mindenki, aki most nem tudott volna eljönni, az ott lesz és velünk együtt ünnepel. Attila is készült egy újdonsággal, mi is készültünk a táncosokkal egy teljesen új színpadi látvánnyal és nagyon várjuk, hogy egy igazán jót bulizhassunk együtt. Ami késik, nem múlik” – mesélte pozitívan Zoltán Erika lapunknak.