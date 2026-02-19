A Symbol bezárása miatt elmarad Zoltán Erika szülinapi koncertje: „Milliós nagyságrendű a kár”

Csütörtök délután érkezett a hír: egy kábítószer-terjesztő hálózat felszámolása, valamint egy helyszínen történt súlyos erőszakos cselekmény miatt a rendőrség ideiglenesen bezáratta a Symbol Budapest szórakozóhelyet. Óbuda egyik legismertebb klubja így 60 napig nem fogadhat vendégeket. A Symbol bezárása után a szórakozóhely közleményt adott ki, miszerint ők „a történtek áldozatai, nem pedig okozói”. Ugyanígy áldozatul esett Zoltán Erika születésnapi koncertje is. A műsor egyik fellépőjét, DJ Dominique-t elérte a Bors telefonon.

Zoltán Erika születésnapi koncertjét el kell halasztani a Symbol bezárása miatt (Fotó: Bors)

A Symbol bezárása miatt tolódik Zoltán Erika koncertje

„A hír igaz… Nagyon szomorú vagyok a történtek miatt, egyből kocsiba ültem, és elmentem Erikához, amikor értesítettek a bezárásról” – kezdte a Borsnak nyilatkozva Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique Zoltán Erika születésnapi koncertje kapcsán.

„Sokat tanakodtunk, hogy mitévők legyünk. A nyitás utáni első pénteket, április 24-et azonnal le is foglaltuk, ugyanezekkel a feltételekkel. Lett volna ugyanis Shygys, Bestiák, kongások, dobosok: vagy harminc ember fordult volna meg a színpadon. Két hónapja készültünk erre az új bulisorozatra, a Forever Young-ra. Külföldi és magyar retro dalokat újítottunk fel, ami nekem nagy álmom volt, hogy továbbadhassam ezeket a számokat a következő generációknak is.”

Rengeteg munkánk van benne. Az, hogy ilyen váratlanul kellett elnapolni a koncertet, lelkileg, zeneileg, technikailag, és hát anyagilag is nagy veszteség: százezres, sőt, összességében milliós nagyságrendű a kár. De őszintén mondom, az anyagi veszteség számít most legkevésbé

– szögezte le DJ Dominique.

Várkonyi Attila még hozzátette:

„DJ vagyok, a zenével foglalkozom, nem szeretnék a kábítószer-ügyben állást foglalni. Én a magam részéről nem láttam korábban a helyszínen ilyen problémát. A mi közönségünket pedig főként nem érinti ez. 40 feletti, családos emberek. Kedves, aranyos emberek, akik kéthavonta egyszer nekiindulnak bulizni. Szeretnék újra megélni, amit 1980-as, 1990-es években megéltek. Mindenképpen kárpótoljuk őket áprilisban. Továbbá szombaton a Füge Udvarban ingyenesen egy kétórás szettet játszok azoknak, akik elindultak volna a bulira. Közel ezer emberről van szó. Nem szeretném cserben hagyni őket, tudom, hogy sokan egyeztettek már a feleségükkel, az anyóssal, a bébiszitterrel, a kutyát elrendezték… A mi közönségünk rákészül már egy ilyen eseményre” – vélekedett a népszerű zenész.