Zoltán Erika a választásról: "Azt kívánom, hogy a béke maradjon továbbra is"

Zoltán Erika mindig is pozitív, derűs, mosolygós személyiségként volt ismert, de van egy dolog, amiben ő sem enged: a háborúból nem kér. Az énekesnő a Borsnak adott interjújában őszintén beszélt arról, milyen élmények formálták a gondolkodását, és miért tartja most különösen fontosnak a békét.

Zoltán Erika és Robby D. a béke pártján állnak (Fotó: László Szabolcs)

Zoltán Erika Orbán Viktort tartja képesnek arra, hogy kimaradjunk a háborúból

Zoltán Erika felidézte, hogy fiatalkorában egy történelmi jelentőségű időszakot élhetett át: a rendszerváltást, amely számára igazi csodának számított. Később pedig tanúja volt annak is, hogyan alakult át a világ az analógból a digitális korszakba. Úgy érzi, ezek az élmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma még inkább értékelje a nyugalmat és a kiszámíthatóságot. Az énekesnő ugyanis hangsúlyozta: mindezt békében élhette meg, és számára ez az egyik legfontosabb kapaszkodó. Éppen ezért a most vasárnapi, április 12-ei választáson sem kérdés számára, hogy a békét és a biztonságot helyezi előtérbe, és ennek megfelelően a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre szavaz.

„A boomer generáció egyik utolsó tagjaként én átélhettem valami hihetetlen csodát fiatalkoromban, egy igazi hatalmas rendszerváltozást, ami a csodával volt egyenértékű, ráadásul tényleg nagyon fiatalon. Aztán átélhettem azt, hogyan kellett az analógból áttérni a digitális világba, a kazettás magnótól a mai streamingekig. És ami a legfontosabb: mindezt a lehető legnagyobb békében ebben a csodás kis országban.”

Én éppen ezért azt kívánom, és azt vágyom, hogy a béke maradjon továbbra is, és hogy egy olyan kormányunk legyen, aki képes arra, megvan az elég ereje, tapasztalata ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból

– mondta Zoltán Erika a Borsnak.

A fiataloknak is üzent Zoltán Erika

Az énekesnő a fiatalokhoz is szólt, és arra kérte őket, hogy bár fontos a véleményük és a lendületük, a döntés pillanatában gondolják végig, milyen jövőt szeretnének.

„Mint ahogy mindenki, én is voltam fiatal, olyan igazi lázadó fiatal, azt gondoltam, hogy mindig nekem van igazam, természetesen. Ez azóta megváltozott, de a mai fiatalok is lázadjanak, legyenek hangosak, mondják ki, amit gondolnak, hiszen ez a feladatuk most, ez a dolguk, de április 12-én, amikor bemegyünk a szavazófülkébe, kérlek benneteket, hagyjatok magatoknak egy békés percet, gondoljátok át, hogy milyen jövőt kívántok önmagatoknak, és a leendő családotoknak.”