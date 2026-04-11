BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zoltán Erika a választásról: "Azt kívánom, hogy a béke maradjon továbbra is"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 16:05
A rendszerváltástól a digitális világig sok mindent átélt már az énekesnő. Zoltán Erika most arról beszélt, miért ragaszkodik a békéhez és a biztonsághoz, és miért szavaz április 12-én a Fideszre.
Nicole
A szerző cikkei

Zoltán Erika mindig is pozitív, derűs, mosolygós személyiségként volt ismert, de van egy dolog, amiben ő sem enged: a háborúból nem kér. Az énekesnő a Borsnak adott interjújában őszintén beszélt arról, milyen élmények formálták a gondolkodását, és miért tartja most különösen fontosnak a békét.

Zoltán Erika és Robby D. a béke pártján állnak (Fotó: László Szabolcs)

Zoltán Erika Orbán Viktort tartja képesnek arra, hogy kimaradjunk a háborúból

Zoltán Erika felidézte, hogy fiatalkorában egy történelmi jelentőségű időszakot élhetett át: a rendszerváltást, amely számára igazi csodának számított. Később pedig tanúja volt annak is, hogyan alakult át a világ az analógból a digitális korszakba. Úgy érzi, ezek az élmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma még inkább értékelje a nyugalmat és a kiszámíthatóságot. Az énekesnő ugyanis hangsúlyozta: mindezt békében élhette meg, és számára ez az egyik legfontosabb kapaszkodó. Éppen ezért a most vasárnapi, április 12-ei választáson sem kérdés számára, hogy a békét és a biztonságot helyezi előtérbe, és ennek megfelelően a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre szavaz.

„A boomer generáció egyik utolsó tagjaként én átélhettem valami hihetetlen csodát fiatalkoromban, egy igazi hatalmas rendszerváltozást, ami a csodával volt egyenértékű, ráadásul tényleg nagyon fiatalon. Aztán átélhettem azt, hogyan kellett az analógból áttérni a digitális világba, a kazettás magnótól a mai streamingekig. És ami a legfontosabb: mindezt a lehető legnagyobb békében ebben a csodás kis országban.”

Én éppen ezért azt kívánom, és azt vágyom, hogy a béke maradjon továbbra is, és hogy egy olyan kormányunk legyen, aki képes arra, megvan az elég ereje, tapasztalata ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból

 – mondta Zoltán Erika a Borsnak.

A fiataloknak is üzent Zoltán Erika

Az énekesnő a fiatalokhoz is szólt, és arra kérte őket, hogy bár fontos a véleményük és a lendületük, a döntés pillanatában gondolják végig, milyen jövőt szeretnének.

„Mint ahogy mindenki, én is voltam fiatal, olyan igazi lázadó fiatal, azt gondoltam, hogy mindig nekem van igazam, természetesen. Ez azóta megváltozott, de a mai fiatalok is lázadjanak, legyenek hangosak, mondják ki, amit gondolnak, hiszen ez a feladatuk most, ez a dolguk, de április 12-én, amikor bemegyünk a szavazófülkébe, kérlek benneteket, hagyjatok magatoknak egy békés percet, gondoljátok át, hogy milyen jövőt kívántok önmagatoknak, és a leendő családotoknak.”

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
