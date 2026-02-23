Zoltán Erika nem kertelt a háborúról: Olyan családban nőttem fel, ahol a második világháború következményei nagyon erősen jelen voltak

A szomszédunkban dúló háború mindannyiunk számára elrettentő példa. Az, hogy ilyen közelről látjuk azt, amit sokáig csak történelemkönyvekből ismerhettünk, különösen fontossá teszi a Háborúellenes Gyűléseket és minden olyan kezdeményezést, amely a béke és a nyugalom mellett emeli fel a hangját. Zoltán Erika számára ez a kérdés nem csupán közéleti, hanem mélyen személyes ügy is.

Zoltán Erika és Robby D. már megtapasztalták, milyen borzalmakkal jár egy háború és a sorkatonaság (Fotó: László Szabolcs)

Zoltán Erika kiáll a béke mellett

„Olyan családban nőttem fel, ahol a második világháború következményei nagyon erősen jelen voltak. Nekem már nem kellett átélnem a háborút, hála a Jóistennek, de a családomtól nagyon sok mindent elvettek, sokan meghaltak, rengeteg keserűség maradt utána. Ezekről sokat meséltek, így én is magamban hordozom ezeket a történeteket. A szegénységet gyerekként nekem is meg kellett tapasztalnom, de közben egy fantasztikus családom volt, akik szeretettel próbálták pótolni a javak hiányát – és ez sikerült is. Mégis, minden zsigerem azt mondja: ez ne történhessen meg még egyszer. A kislányom most ér abba a korba, hogy hamarosan férjhez megy, ami után majd egyszer jöhet az unoka is, akit már most nagyon várunk, tehát szépen alakul az életünk – ehhez pedig nyugalom és a nagybetűs béke kell” – mondta a Borsnak Zoltán Erika.

Zoltán Erika férje, Robby D. majdnem a sorozás áldozata lett

Az énekesnő szerint a félelem különösen erősen él azokban a családokban, ahol fiatal fiúk vannak, akik akár érintettek is lehetnének egy esetleges katonai konfliktusban.

„Ha most lenne egy 18-20 éves fiam, még jobban rettegnék. Emlékszem, a férjemet, Robit kétszer-háromszor majdnem berántották katonának, óriási dráma volt. Az első férjem is volt katona egy hónapig, borzalmas élmény volt. A Szeretem őt című dalom attól lett igazán nagy sláger, hogy akkor még másfél év volt a sorkatonaság, és amikor laktanyákban énekeltem, sírva hallgatták a katonák” – folytatta Zoltán Erika.