Zoltán Erika Orbán Viktor évértékelője után: Ez az oldal képviseli azt a jövőképet, amit én is látni szeretnék

A 2026-os évértékelő ünnepi pillanatokban bővelkedő rendezvényén Zoltán Erika különleges megtiszteltetésben részesült: Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke a színpadról köszöntötte fel őt és Csisztu Zsuzsát a vasárnapi születésnapjuk alkalmából. A gesztus meghitt és váratlan momentumot hozott Zoltán Erika számára, akit az esemény után arról kérdeztük, hogyan élte meg a rendezvényt.

Zoltán Erika és Robby D. is részt vettek az idei évértékelőn - Fotó: László Szabolcs

Zoltán Erika az évértékelőn meglepő köszöntést kapott

Ez olyan váratlan és annyira kedves meglepetés volt, hogy az csak na! Pedig hál’ Istennek sok köszöntést kapok, de ilyen formában még soha nem volt részem. Nagyon jó érzés volt!

– kezdte a Borsnak Zoltán Erika.

Az énekesnő úgy véli, egy ilyen eseményen azért fontos jelen lenni, mert első kézből kaphat átfogó képet a világ alakulásáról és a jövőnk kilátásairól.

„Nagyon jól éreztem magam, mert természetesen érdekelt az egész, hiszen nagyon érdekel a saját jövőm, a családom jövője, az ország jövője. Éppen ezért ezt nem hagyhatom figyelmen kívül. De ami talán a legfontosabb, hogy ahogy közeledünk az áprilishoz, én azt sugallnám mindenhol az embereknek: tartsuk tiszteletben egymást és egymás véleményét. Ez nem egy ökölharc. Családokon, barátságokon belül ne forduljunk egymás ellen csak azért, mert valakinek ilyen a véleménye, a másiknak pedig olyan. Mindenki döntsön a saját belátása szerint.”

Zoltán Erika nagyon jól érezte magát az idei évértékelőn - Fotó: mw

Zoltán Erika Orbán Viktorról: Nagyon jó szónok

A miniszterelnök, Orbán Viktor beszéde érzelmileg is mélyen megérintette az énekesnőt. Úgy érezte, a gondolatok nemcsak a jövőről szóltak, hanem személyesen is megszólították őt, és megerősítették abban, hogy fontos odafigyelni az ország sorsára.

„Ilyenkor mindig megerősödik bennem az a tudat, ami egyébként is bennem él: azért megyek el ilyen eseményekre, és azért választom ezt az oldalt, mert ez képviseli azt a jövőképet, amit én is látni szeretnék."