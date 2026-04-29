Zimány Linda: „Ők tényleg érdek nélkül vannak mellettem”

Zimány Linda nemrég lett negyvenéves, de a hot! magazinnak elmesélte, hogy egyáltalán nem zavarta a kerek szám. Büszke volt rá, hogy milyen sok barátja köszöntötte.

Volt egy szűkebb körű baráti vacsora, majd egy 70-75 fős bulival ünnepeltünk. Nagyon sok kedves barátom eljött, meg olyanok is, akikkel egykor együtt dolgoztam. Bár tapasztaltabb vagyok, de egészen fiatal koromból is vannak barátaim. Utána nem lehetett belépni a konyhámba, annyi virágot kaptam olyanoktól, akik tényleg érdek nélkül vannak mellettem, és ismerik a valódi énemet.

Az év legfittebb üzletasszonyának választották egy idei díjátadón, ami nagyon jólesett neki. Éppen huszonöt éve került a médiába – az ilyesfajta elismerések fontosak neki.

Az edzés fontos, bekeretezi a napot. Kell az az egy óra, amikor leteszem a telefont, és nem is nézek rá. Diagnosztizáltan hiperaktív vagyok, kell egy óra, hogy egyensúlyban legyek. Mondjuk úgy, hogy nekem az a meditációm. Heti kétszer súlyzós edzésre járok, háromszor pilatesre.

Azért kezdte el az egészségügyi szakjogász másoddiplomás képzést az ELTE-n, mert az elmúlt időszakban a gyógyszeripar területén dolgozott, és folyamatosan közelebb került ehhez a területhez. Zimány Linda kora ellenére visszaült az iskolapadba.

Ez az egyik legnehezebb szakjogászképzés. Élveztem, de fura volt visszaülni péntekenként az iskolapadba két éven keresztül. Belejöttem, érdekelt is a téma, színesek, jók voltak az előadások. A tanulás fontos, mert mindig hozzáad valamit a személyiségünkhöz.

Az Instagramon 304 ezer követője van, a Facebookon 67 ezer, fontos számára a kapcsolattartás a követőkkel. Inf­luen­szer­ként bevétele is van.

Jobban hiszek a hosszútávú együttműködésben. Mindig hitelesebb az egyszeri felkéréseknél, és egyébként is, ha bevált valamilyen brand, szeretek hűséges maradni.

Zimány Linda magánéletéről már egy jó ideje nem hajlandó nyilatkozni, nem árulja el, hogy van-e éppen partnerkapcsolata. Azt viszont elmesélte, hogy nagyon sok barátja van, velük tervezi a következő hónapokat.

Van egy barátnőm 2013 óta az USA-ban, pár év kimaradt, most három hetet terveztem kimenni hozzá. Szerencsém, hogy online dolgozom, igazából nem vagyok helyhez kötve. Szeretek futni a tengerparton, és szívok magamba egy kis pozitív energiát. A nyár spontán szokott alakulni, rengeteg barátom van Amerikából, ők sokat jönnek Európába nyaralni. Persze szeretem a Balatont is, mert balatoni lány vagyok!

– jegyezte meg a kétdiplomás exmodell.