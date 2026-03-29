40 éves lett Zimány Linda: „Jó genetikát örököltem, az a minimum, hogy vigyázok rá”

Zimány Linda Instagram-oldalát több mint háromszázezren követik nap mint nap, a gyönyörű modell kétségkívül a legnépszerűbb hazai hírességek táborát erősíti. Bár időtlenül fiatalos megjelenésű, interjújában elárulta, hogy ez már rég nem pusztán a külsőségeken múlik, hanem a tudatos odafigyelésen is.

dr. Zimány Linda egészségügyi szakjogászként másoddiplomázott nemrég, illetve a legfittebb üzletasszony díját is elnyerte a Just Clear Awardon(Fotó: Szabolcs László)

Zimány Linda jól éli meg a negyvenedik szülinapját

Nagyon odafigyel az egészségére

Elnyerte a legfittebb üzletasszony díjat

Egészségügyi szakjogászként gyógyszerekkel kezdett foglalkozni nemrég

Zimány Linda: „Sok időt kell leélnünk a testünkben”

Negyvenedik születésnapja kapcsán Linda bevallotta: bár a szám komolyan hangzik, ő maga nem éli meg rosszul a kerek évfordulót.

Nyilván bennem is van annyi hiúság, hogy mondtam is a barátaimnak viccesen, hogy mostantól kezdve “örök 30-as” születésnapokat tartunk már csak, de alapvetően ez csak egy szám

- kezdte mosolyogva, majd hozzátette: egyáltalán nem érzi magát negyvennek. Zimány Linda fiatalon úgy gondolta, a negyven évesek már tényleg felnőttek, de átlépve a bűvös korhatárt meglepődve realizálta magában, hogy ez valamelyest hamis elképzelés volt:

Sokszor még most sem érzem azt, hogy teljesen felnőtt lennék. Persze az ember így éli az életét és felelősségteljes is, de sokszor a mai napig felhívom édesanyámat egy-egy döntés előtt és megbeszélek vele dolgokat. Nálam a korral nem változott sok minden. Nagyon jó látni a világban, hogy azzal tudunk vicceskedni, hogy a harminc az új húsz, vagy a negyven az új harminc, de ez nem véletlen, hiszen a mi generációnk már teljesen más egészség tudattal rendelkezik. Ha valaki odafigyel magára, az a későbbiekben is meg fog látszani.

Zimány Linda régen is úgy gondolta: a lehetőségeinkhez képest igyekezni kell a legegészségesebben élni, mozogni és mindent megtenni azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Sok időt kell leélnünk a testünkben és az nem mindegy, hogy milyen minőségben történik. Ha tehetünk azért, hogy jól legyünk, akkor kötelességünk megtenni. Én szerencsés vagyok, mert jó egészségi genetikát örököltem a szüleimtől, és nem csak a külsőre gondolok, hanem a belső folyamatokra is, amikre állandóan odafigyelek

- mondta a csinos híresség, aki 3 havonta vérvételre jár, ellenőrizteti a vitamin és hormonszinteket és igyekszik mindent balanszban tartani, ami nagyon kemény munka. Elmondása szerint az esetek 88 százalékában mindig odafigyel ezekre, a maradékban pedig könnyedebben veszi az életet. Ő sem von meg azért mindent magától, egyszerűen csak szeretne sokáig egészségesen élni: