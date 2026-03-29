40 éves lett Zimány Linda: „Jó genetikát örököltem, az a minimum, hogy vigyázok rá”

Zimány Linda Instagram-oldalát több mint háromszázezren követik nap mint nap, a gyönyörű modell kétségkívül a legnépszerűbb hazai hírességek táborát erősíti. Bár időtlenül fiatalos megjelenésű, interjújában elárulta, hogy ez már rég nem pusztán a külsőségeken múlik, hanem a tudatos odafigyelésen is.
Negyvenedik születésnapja kapcsán Linda bevallotta: bár a szám komolyan hangzik, ő maga nem éli meg rosszul a kerek évfordulót.
Nyilván bennem is van annyi hiúság, hogy mondtam is a barátaimnak viccesen, hogy mostantól kezdve “örök 30-as” születésnapokat tartunk már csak, de alapvetően ez csak egy szám
- kezdte mosolyogva, majd hozzátette: egyáltalán nem érzi magát negyvennek. Zimány Linda fiatalon úgy gondolta, a negyven évesek már tényleg felnőttek, de átlépve a bűvös korhatárt meglepődve realizálta magában, hogy ez valamelyest hamis elképzelés volt:
Sokszor még most sem érzem azt, hogy teljesen felnőtt lennék. Persze az ember így éli az életét és felelősségteljes is, de sokszor a mai napig felhívom édesanyámat egy-egy döntés előtt és megbeszélek vele dolgokat. Nálam a korral nem változott sok minden. Nagyon jó látni a világban, hogy azzal tudunk vicceskedni, hogy a harminc az új húsz, vagy a negyven az új harminc, de ez nem véletlen, hiszen a mi generációnk már teljesen más egészség tudattal rendelkezik. Ha valaki odafigyel magára, az a későbbiekben is meg fog látszani.
Zimány Linda régen is úgy gondolta: a lehetőségeinkhez képest igyekezni kell a legegészségesebben élni, mozogni és mindent megtenni azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Sok időt kell leélnünk a testünkben és az nem mindegy, hogy milyen minőségben történik. Ha tehetünk azért, hogy jól legyünk, akkor kötelességünk megtenni. Én szerencsés vagyok, mert jó egészségi genetikát örököltem a szüleimtől, és nem csak a külsőre gondolok, hanem a belső folyamatokra is, amikre állandóan odafigyelek
- mondta a csinos híresség, aki 3 havonta vérvételre jár, ellenőrizteti a vitamin és hormonszinteket és igyekszik mindent balanszban tartani, ami nagyon kemény munka. Elmondása szerint az esetek 88 százalékában mindig odafigyel ezekre, a maradékban pedig könnyedebben veszi az életet. Ő sem von meg azért mindent magától, egyszerűen csak szeretne sokáig egészségesen élni:
Nálunk a családban nem volt semmilyen rák, vagy bármi olyan, amely hajlam örökölhető lett volna, úgyhogy szerintem az a minimum, hogy vigyázok rá és ezzel tisztelem a testemet.
Zimány Linda nemrég a Just Clear Awardon is díjazott lett, ő nyerte a legfittebb üzletasszony kategóriát, amelyről úgy nyilatkozott: örül, hogy olyan emberektől kapta ezt a kitüntetést, akik odafigyelnek arra, hogy a privát életében mivel foglalkozik:
Egészségügyi szakjogászként végeztem tavaly az ELTÉ-n, ez a másoddiplomám, az utóbbi időben egészségügyi joggal és gyógyszerekkel kapcsolatban kezdtem el dolgozni, így különösen jól esik, hogy én kaptam meg ezt az elismerést.
S hogy miért fordult a szakterület felé? Mint mondja, véleménye szerint nincs elég egészségügyi szakjogász az országban, pedig szükség az lenne rá.
Nagyon sok mindent megtanítottak az egyetemen, akár a törvényhozással kapcsolatban is, hogy mennyi mindent lehetne változtatni úgy, hogy minden jobb legyen. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat és nem feltétlenül én fogom megváltoztatni őket, de semmi sem lehetetlen és hosszú út áll még előttem
- mesélte lapunknak Linda, aki két évvel ezelőtt kezdett a háttérben gyógyszerekkel foglalkozni és nagyon megtetszett neki, ezért úgy gondolta, hogy komolyabban is beleásná magát a témába, ezért kezdett neki a képzésnek.
Most már tényleg minden egészségügyi tudásom jogi oldalról is alá van támasztva, és nagyon jó dolognak tartom, hogy az egészségügyi területet ilyen irányból is meg lehet támogatni, hiszen ez egy innovatív ága az egésznek
- zárta gondolatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.