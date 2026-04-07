Tényleg közeleg a nagy nap? Jöhet az esküvő és baba Zámbó Krisztiánéknál

A jubileumi „25 év Jimmy nélkül” emlékkoncert nemcsak a megemlékezésről szólt, hanem személyes vallomásokról is. A telt házas eseményen Zámbó Krisztián és párja, Takács Zsuzsi nyíltan beszélt arról, min mentek keresztül az elmúlt hónapokban.

Zámbó Krisztiánéknél jöhet a baba?

A Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska közötti kapcsolat talán még sosem volt ilyen erős, mint most. A januári baleset komoly próbatétel elé állította őket, de úgy tűnik, sikerrel vették az akadályokat. A koncert apropóját a Zámbó Jimmy halála után eltelt 25 év adta, és az esemény különösen érzelmesre sikerült. Itt beszélgetett a páros a Borssal, ahol szóba került a felépülés, a jövő, és persze a nagy kérdés is: hogy látják az esküvő és a gyermekvállalás kérdését? Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska őszintén mesélt az elmúlt időszak nehézségeiről és válaszából azt is megtudtuk, hogy Krisztiánnak sikerült-e életmódot váltania – amit tavaly többször is eltervezett, hiszen úgy érezte, kevés a mozgás az életében, ami miatt a kilók is felszaladtak.

Krisztián teljes mértékben életmódot váltott, igazi "férfi nővér" lett, mióta januárban eltörtem a lábam. Egy kemény 9 hetes felépülésen vagyok túl, de nagyon ügyes volt és szuper támogatás. Például elképesztő húslevest főzött... Olyan szinten össze voltunk nőve, hogy a boltba is elvitt kocsival. Bent feküdtem a kocsiban és nem szálltam ki, de elvitt magával.

Takács Zsuzska Zámbó Krisztián oldalán igazi támogatást élhetett meg, a szerelmesek mindennapjai teljesen összefonódtak. Zsuzska hozzátette:



Most már átvettem a stafétabotot, ma kétszer levezettem 500 kilométert, tényleg jól vagyok, újraindultak a fellépések és lehet, hogy most már az esküvőt is beiktatjuk. És talán mást is...

– mesélte Zsuzska lendületesen és lelkesen, majd hozzátette nevetve: „De még nem vagyok várandós.”

„Ilyen rossz beteget én még nem láttam”

Krisztián szintén részletesen mesélt arról, hogyan élte meg az elmúlt időszakot:

Igyekeztem, de tegyük hozzá, hogy ezen időszak alatt nem vállaltam fellépéseket, végig mellette voltam. Nekem kell, hogy magam mellett tudjam a fellépések során. Az az igazság, hogy ilyen rossz beteget én még nem láttam. Zsuzska állandóan pörgött, és néha már nehéz volt lekövetni, hogy mit szeretne.

Majd egy sokatmondó megjegyzést is tett:

Azt mondta egy kedves baráti pár nekünk, hogy ha ezt a két hónapot így túléltük, az tuti, hogy ebből esküvő lesz és örökre együtt maradunk. Elképesztően jól kezeltük a helyzetet.

A jelek szerint tehát minden adott ahhoz, hogy a kapcsolat következő szintre lépjen. Bár a baba még várat magára, az esküvő lehetősége már egyáltalán nem tűnik távolinak.