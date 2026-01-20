Mi van vele? Műtétje után szörnyen szenved Takács Zsuzska!

Lassan már két hete, hogy megtörtént a baleset Takács Zsuzskával, ám egy ennyire komoly műtét után hosszú felépülési időszak elé néz Zámbó Krisztián barátnője. Zsuzska pár nappal a történtek után lapunknak elárulta, hogy eddig még soha nem tört el csontja, így nagyon furcsán érezte magát a kórházban. Most pedig közösségi oldalán mesélt jelenlegi állapotáról, aminek javulásában Krisztián jelentős segítséget tud nyújtani.

Takács Zsuzska balesete felborította az év eleji terveket (Fotó: Tumbász Hédi)

Zámbó Krisztián barátnője szeretne már túl lenni a fájdalmán

Minden reggel azt várom, hogy legyek túl a vérhígító szuribulin. Az első kettőt magamnak adtam be, de borzasztó volt... Öt percig nyomtam a tűt, utána még öt percig a cuccot

– mesélte állapotáról Takács Zsuzska. Szerencsére viszont nincs egyedül a bajban, mivel Krisztián most is mindenben segít szerelmének.

Krisztián, pedig úgy be tudja adni az injekciót, hogy mindig csak utána csíp, de így is mindig azt várom, hogy legyek már túl rajta

– árulta el közösségi oldalán Zsuzska.

Zámbó Krisztián párja a rajongók segítségét kérte (Fotó: Tumbász Hédi)

Követői is kisegítették Zámbó Krisztián barátnőjét

Na, igazából most kipróbáltam azt, hogy a fertőtlenítő sprayt betettem a hűtőbe, így jó hideg volt, amikor ráfújtuk a hasamra. Sokkal jobb volt, illetve nem is a szúrás fájt, hanem utána, de mivel elmasszíroztam, az is jobb volt. Köszönöm nektek a sok tanácsot

– írta közösségi oldalán Takács Zsuzska. Úgy tűnik, hogy ismét hasznosnak bizonyult a közösségi média, mivel sikerült a rajongóknak Zsuzska problémáját is orvosolni.

Zámbó Krisztián tavalyi kéztörése után, most párjának sikerült hasonló balesetet szenvedni. Zsuzska korábban elmesélte lapunknak, hogy mennyire tudja szerelme átérezni ezt a helyzetet.

Azt hiszem, ez egy jel, hogy lassítanom kell, mert egyébként nagyon élünk, hétvégén már mennénk fellépésre is. Tavaly Krisztiánnak tört el a keze, az is fura helyzet volt, most pedig fordult a kocka. Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat

– mondta korábban a Borsnak Takács Zsuzska.