Eldobta a mankót és melltartóra vetkőzött az utcán Zámbó Krisztián kedvese - Videó

Sérülése ellenére sem hagyta ki a Budapest Central European Fashion Week-et Zámbó Krisztián párja.

Mankóval érkezett Zámbó Krisztián párja a divathétre. Fotó: archív / hot! magazin

Fél lábbal, de extrán dögösen jelent meg Zámbó Krisztián párja a divathéten

Bár Takács Zsuzska fél lábon ugrált, rajongói így is nehezen találtak szavakat dögös szettjére.

Fél lábbal már “kint” vagyok. Fantasztikus volt kimozdulni 5 hét után és részt venni ezen a brutális Kerényi Virág bemutatón a BCEFW-n! Imádtam! Nyugiii a dokimat letiltottam.

- írta vicces hangvételben a modell legújabb Instagram-posztjában.

Úgy tűnik azonban nemcsak a lába, de még a hideg idő sem állította meg, ugyanis felsője meglehetősen merész volt. Fekete melltartója főlé nem vett fel mást, mint egy csillogó kövekből álló mellényt, ami nem igazán takart sokat tökéletes alakjából. Ahhoz, hogy megmutassa dögös szettjét Zsuzska még egy pillanatra a mankót is félrerakta. A szexi bemutatót egyébként Curtis felesége, Barnai Judit is egy szívecskével jutalmazta.

