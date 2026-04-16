Nem hiszed el, mit akar tanulni Zalatnay Cini

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 09:00
borászatZalatnay Cini Zalatnay Saroltatanulás
A népszerű énekesnő ugyan közelít a nyolcadik X-hez, de éppen olyan energikusan éli az életét, mint a mögött álló évtizedekben. Éppen ez a lendület sarkallja most arra, hogy kitanulja a borász szakmát és a jövőben ne csak mint hobbista, de mint szakértő hódolhasson a nemes nedű iránt érzett szenvedélyének. Zalatnay Cini most a Borsnak mesélt tervéről.
Zalatnay Ciniről köztudott, hogy szenvedélyesen kedveli az állatokat. Éppen ezért többnyire vagy a zenéről vagy az állatvédelemről kérdezik, hiszen ezekben igazán releváns a véleménye. Ugyanakkor az énekesnő bőven tartogat még meglepetéseket. Könnyen lehet, hogy a nem is annyira távoli jövőben, a gasztronómia egy jeles ágában is kellő szakértelemmel rendelkezik majd ahhoz, hogy a véleménye releváns legyen. Ez az ág nem más, mint a borászat, ami régóta érdekli Cinit.

Zalatnay Cini a mikrofonral már jól boldogul, most jöhet a lopótök (Fotó: Szabolcs László / Bors)

A helyzet az, hogy világ életemben nagyon szerettem tanulni és mindig igyekeztem az engem érdeklő témákban kellő alapossággal elmélyülni. 

Kamasz koromban a nyelvekbe szerettem bele. Ezért is végeztem angol tagozaton a Toldy Gimnáziumot. Ehhez jött a német nyelv, hiszen drága nagymamám német származású volt és elvárta, hogy vele bizony az anyanyelvén beszéljek. 

Ezért van az, hogy a mai napig folyékonyan beszélek mindkét nyelven és gyakorlom is, hiszen olvasok híreket és nézek filmeket angolul és németül is. Legközelebb akkor gondolkodtam el a tanuláson, amikor drága Somló Tamás barátom beiratkozott a jogi karra, amit 2004-ben sikeresen el is végzett. Számomra akkor az állatorvosi hivatás volt nagyon vonzó, de végül sehogy sem tudtam időt szakítani rá, amit a mai napig nagyon bánok”kezdte a Borsnak Zalatnay Cini.

Zalatnay Sarolta lánya miatt kapott kedvet a tanuláshoz (Fotó: Zalatnay/Unsplash)

Az énekesnő ma már tisztában van vele, hogy az állatorvosi egyetemre vezető út lezárult előtte, de a tudásszomja ennek ellenére sem csillapodott. Ciniről azt csak kevesen tudják, hogy bár csak mértékletes borfogyasztó, de rajong a Bacchus italaként is említett nedűért. Nos, éppen ezért érzi úgy, hogy ezen a területen mélyíteni tudását. „Ha a zene és az állatok mellett meg kellene neveznem egyvalamit, amiért még rajongok, akkor egyértelműen a minőségi borokat mondanám. Nagy kedvelője vagyok a jóféle, száraz, fehér és rozé boroknak. Persze csak mértékletesen fogyasztom mindkettőt, de annál nagyobb élvezettel és szenvedéllyel. Nincs is élvezetesebb annál, minthogy az ember lánya kiül a teraszra egy pohárka száraz, fehér társaságában, miközben a háttérben Janis Joplin duruzsol a maga érces hangján” – nevetett az énekesnő, aki már keresett is olyan intézményeket, ahol elsajátíthatja a borászat ősi tudományát. „Olyannyira kacérkodom a gondolattal, hogy már össze is gyűjtöttem pár lehetőséget. Találtam pár hónapos, de kétéves képzéseket is. Be kell valljam, hogy számomra a hosszabb és alaposabb képzés a kecsegtető” – zárta Zalatnay Cini.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu