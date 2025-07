9 éve távozott a legenda: Titokzatos dolog került Somló Tamás sírjára

Somló Tamás halála mindenkit megrázott, hiába volt köztudott, hogy négy és fél éve küzd halálos betegségével. A zenésznek csak hónapokat jósoltak, amikor kiderült a diagnózis, de gyermekei miatt mindent megtett, hogy tovább maradhasson. Ez sikerült is neki, de a kór végül így is legyőzte. A család még 9 év után is nap mint nap szeretettel emlékszik a mindig vidám édesapára, ezt Somló Tamás sírja is bizonyítja.

Somló Tamás özvegye sosem feledi egykori szerelmét, de 9 év után végre továbblépett (Fotó: Archív)

A magyar zenészvilág ikonikus alakját a Kozma utcai Izraelita temetőben helyezték végső nyugalomra, ahol szerettei gyakran látogatják a sírját. Somló Tamás gyerekei közül a legkisebb, Lili még csak 16 éves volt, amikor elvesztette édesapját, amit a zenész előre meg is jósolt. A kislány azóta már 25 éves, felnőtt nő, de a papa szeretete és hiánya mindig vele marad.

Somló Tamás második felesége tavaly szólalt meg

Az özvegy, Keszthelyi Gyöngyvér 24 évig élt szerelemben és boldogságban néhai férjével, így a halála teljesen letaglózta. Lili édesanyja nem is beszélt sokat férjének elvesztéséről, tavaly, 8 év után, törte meg a csendet az érzéseiről, de mindössze néhány mondatban emlékezett meg lapunknak.

Ő mindig a kislányom édesapja marad, az az ember, akinek a legtöbbet köszönhetek. A gondolatai, eszméi, világlátása, másokhoz viszonyulása követendő példa számomra/számunkra és örökre elkísér engem/minket... a szeretetünk sosem fog iránta elmúlni, bennünk él…

– mondta akkor Somló Tamás felesége.

Somló Tamás lánya, Lili nevének kezdőbetűje mellett egy „Cs” is feltűnt a síron (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Somló Tamás nyughelyén egyre több a kő

Ahogy a legenda kérte, sírján virágok helyett mindig csak kövek vannak, de nem is akármennyi. A közkedvelt zenész végső nyughelyén egyre több a kis kavics, vagy épp nagyobb kő, sőt némelyek még motívumokat is formáznak, ami azt bizonyítja, 9 év után sem feledik. Valaki egy szív alakot rakott ki, ami valószínűleg a család munkája lehet, de akad rajta „Cs” betű is, amiről nem tudni, hogy ki helyezhette el, hiszen gyermekeit Dánielnek, Dávidnak, Palinak és Lilinek hívják. Utóbbira utal egy kissé már nehezen kivehető „L” betű is, ami már tavaly is díszítette a sírt.