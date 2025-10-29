Zalatnay Cini vallomása: „Ha 1969-ben nem parancsolnak haza, talán már nem élnék…”

Zalatnay Cini nem véletlenül lesz jelen a Magyar Zene Házában október 28-án kedden, 19 órától kezdődő filmvetítésen, hiszen személyesen is volt szerencséje ismerni a dokumentumfilm főszereplőjét, Janis Joplint. Zalatnay Cini és az amerikai rock- és blues-énekesnő, zeneszerző, gyakorlatilag egy baráti társaságba jártak a londoni éjszakába, ahol főként a legendás The Speakeasy Clubban ütötték agyon az időt és a szürkeállományukat az olyan legendák, mint Jimi Hendrix, Tina Turner, Tom Jones, Joe Cocker, vagy éppen a már említett Janis Joplin. A magyar énekesnő 1967 és 1969 között egy lemezszerződéssel a zsebében élt és dolgozott a világsztárok között Sarolta Red művésznéven, vagyis ő volt az első beat baby, aki a vasfüggöny mögül érkezett, hogy meghódítsa a világot.
Zalatnay Sarolta tehát sokat látott és hallott, így a Janis: A Janis Joplin-sztori című, 2015-ben forgatott életrajzi mű vetítése utánra, aligha lehetett volna autentikusabb beszélgetőpartnert találni nála. Az énekesnő, most a Borsnak idézte fel az 1970. október 4-én drogtúladagolásban elhunyt, érces hangú énekesnőhöz fűződő emlékeit. „Személyesen ismerhettem Janis Joplint, akivel gyakorlatilag egy társaságba tartoztunk abban a két évben, amíg Londonban éltem. Szinte mindennapos vendégek voltunk a legendás londoni klubok valamelyikében és mindkettőnk törzshelye volt a Margaret Street 48. alatt található Speakeasy, ahol hajnalig folyt a jammelés és ahol úgy váltották egymást a világsztárok a színpadon, mint Jimi Hendrix a barátnőit.
A legtöbben persze már pocsolya részegen, vagy rommá beállva érkeztek.
„Jannist például soha nem láttam józanul vagy tisztán. A retinámba égett a kép, amint letesz egy vagy két üveg whiskyt a zongorára és énekelni kezd. A koncert addig tartott, amíg lassan, vagy gyorsan el nem szopogatta a tervezett mennyiséget” – kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, aki több szempontból is amolyan csodabogárnak számított a londoni éjszakában.
„Az az igazság, hogy én igazi különc voltam abban a közegben. Én voltam az az akcentussal beszélő komcsi csaj, aki miniben járt, seprű-szerű műszempilla alól pislogtam rájuk és közben velük, vagy nekik énekeltem a saját slágereiket. Jenisnek nagyon tetszett, ahogyan a Mercedes Benz című slágerét toltam, ami ma is a repertoárom szerves részét képezi” – idézte fel az énekesnő, aki mint mondja, gyermekkori műtétei miatt nem esett ugyanabba a hibába, mint az említett Janis Joplin, vagy éppen Jimi Hendrix, akik mindketten 27 évesen haltak meg drogmámorban. „Hogy miért tudtam nemet mondani a kábítószerekre?”
Mondhatom, hogy a sorozatos mandula és egyéb gyermekkori műtéteimnek köszönhetem, hogy ellent tudtam állni.
„Ugyanis akkoriban éterrel altattak, ami rettenetes emlékként kísértett engem. Féltem ettől a furcsa állapottól és semmi kedvem sem volt újraélni valamilyen más szer hatása alatt. Nagy volt a kísértés, hiszen mindenki csinálta körülöttem. Talán, ha tovább maradok Angliában… Mondjuk ki: Ha 1969-ben nem parancsolnak haza, talán már nem élnék…” – tett megdöbbentő kijelentést Zalatnay Cini, aki mint ismeretes, a kommunista prominensek parancsára, vagyis inkább zsarolásának engedve döntött úgy akkoriban, hogy hazatér Magyarországra. Cini végül hazahozta a Londonban felszedett tapasztalatait és azon volt, hogy meg is mutassa azt a '70-es évek magyar közönségének. Stílusához sokat kölcsönzött Jannis Joplintól is, aki maga volt a „virággyerekek” megtestesítője, a hippi életérzés ősanyja. Az énekesnő hozzátette, néha úgy érzi, mindaz, ami vele történt, nem volt több, mint egy korszakot bemutató mozifilm, melyet ő a rendező mellől és a kamera mögül, élőben nézhetett végig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.