Zalatnay Cini különös szilveszterei: „Kidumáltam magam a rendőröknél”

Zalatnay Cini nem sokáig gondolkodott, amikor azt kérdeztük, melyik volt számára a legemlékezetesebb szilveszteri buli. Az énekesnő azonnal rávágta, hogy a 2003-ból 2004-be átlépő évfordulóhoz kötődik a legszebb emléke. Érdekes választás, hiszen Cini akkor már tudta, hogy 2004. október végén meg kell kezdenie a rá kiszabott börtönbüntetés letöltését.

Zalatnay Sarola koncertek minden mennyiségben: amióta az eszét tudja, szilveszter éjjelén az utakat rója és buliból, buliba siet (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Zalatnay Sarolta: „Lássuk be, akár le is lécelhettem volna!”

„Nehéz év volt a 2003-as… Mégis csoda történt, hiszen december 31-én a lányommal együtt napozhattam Los Angelesben a Venice Beachen. Ott töltöttük az év karácsonyát is és ez nagy ajándék volt a Jóistentől, hiszen az azt követő év októberében be kellett vonulnom a börtönbe. Szóval hatalmas szó volt, hogy kaptam útlevelet, hogy kiengedtek és hogy kaptam amerikai vízumot is. Lássuk be, akár le is lécelhettem volna! Bár ez akkor eszembe sem jutott.

Csak arra koncentráltam, hogy Nikinek a lehető legszebb és legkalandosabb ünnepi időszaka legyen, mielőtt…

Minden esetre nagyot néztem, amikor közölték, hogy nyugodt szívvel induljak útnak” – idézte fel a Borsnak Zalatnay Sarolta. Akit arra kértünk, meséljen egy kicsit a legendás 60-as, 70-es évek szilvesztereiről.

Komár László exe, Zalatnay Cini annak idején akár tíz fővárosi színház színpadán is megfordult egyetlen szilveszter éjjel (Fotó: Vadnai Szabolcs)

„Notórius gyorshajtónak, már-már visszaesőnek számította”

„A legtöbb szilveszterem természetesen munkával telt. Az átkosban, szinte minden évbe arról szólt a december 31-ém, hogy váltásban a többi előadóval, bandával bejártuk Budapest színházait és szórakoztattuk a közönséget. Akkoriban egy bevett, sőt általános szilveszteri program volt, hogy az emberek este színházba mentek és kvázi ott buliztak, vagyis szépen felöltözve, decensen meghallgatták az adott teátrum ünnepi műsorát” – nevetett az énekesnő, aki ilyenkor akár többször is rendőrkézre került a nagy rohanásban. „Hatalmas rohanás volt ez mindannyiunknak. Be kell valljam, azokban az években az óév utolsó napján notórius gyorshajtónak, már-már visszaesőnek számítottam.

Persze mindig sikerült kidumálnom magam, ha egy rendőr megállított.

Bocs, de volt, hogy elég volt úgy leejtenem a kocsikulcsom, hogy a rendőr, tisztes távolságból, de a hátam mögött álljon. Zavarba jöttek a fiúk és már engedtek is utamra…” – nevetett ismét Zalatnay Cini, majd elárulta, idén eggyel kevesebb szilveszteri bulit vállat, mint tavaly, mivel nem szeretné az év utolsó napjának nagy részét egy autóban tölteni.