A fia végignézte édesanyja haláltusáját: a mentősök már nem tehettek semmit

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 14:52
Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban.

Meghalt egy 58 éves nő medvetámadásban a délkelet-lengyelországi Plonna falu környékén - jelentette csütörtökön a TVP3 Rzeszów regionális közszolgálati televízió.

Ez évek óta az első halálos medvetámadás Lengyelországban. A baleset csütörtök délelőtt történt a lengyel-szlovák határhoz közeli erdőben. A mentőket az áldozat fia riasztotta. A nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők, rendőrök és hegyi mentők is érkeztek. Megérkezésük után a mentők "a nő sérüléseinek kiterjedtsége és súlyossága miatt eltekintettek az életmentő intézkedések végrehajtásától" - tájékoztatott a TVP3 Rzeszów.

Több forrás, köztük az onet.pl hírportál megírta: feltehetőleg egy anyamedvéről volt szó, aki három kölykét vitte magával.

Az ügyet vizsgálják a hatóságok.

Lengyelországban barnamedvék a Szlovákiával határos hegységekben, a Tátrában és az ettől keletebbre fekvő Besszádokban élnek, és szigorú védelem alatt állnak. A délkelet-lengyelországi állami erdészeti igazgatóság 300-ra becsüli a régióban élő medvék számát.

A térségben már korábban is jelentettek több, emberre is közvetlenül veszélyes, de nem végzetes kimenetelű esetet. A helyi lakosok emiatt tavaly petíciót küldtek Donald Tusk kormányfőnek, melyben a medveállomány csökkentését kérték. A regionális önkormányzati vezetők hivatkoztak arra is, hogy Szlovákiában tavaly 350 barnamedve kilövését engedélyezték.

A varsói parlamenti alsóház a múlt héten megszavazta a környezetvédelmi törvény módosítását, mely értelmében bizonyos esetekben gumilövedék lenne használható a vadállatok elijesztésére. A tervezet most a felsőház elé kerül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
