Egy férj szívszorító története rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat: felesége éveken át titkolta súlyos betegségét, miközben együtt építették fel közös álomotthonukat.

A feleség már nem tudta kiélvezni az álomotthont

Titkolta betegséget a feleség

Jon Kortmansky és felesége, Lori 2005-ben vásárolták meg New York Upper East Side negyedében az első lakásukat. Lori, aki belsőépítészként dolgozott, azonnal beleszeretett az ingatlanba, és teljes szívvel vetette bele magát az otthon kialakításába. Évekkel később a szomszédos lakást is megvették, és egy tágas, háromszobás otthonná alakították.

A pár közösen építette fel életét: sokat utaztak, aktív életet éltek, és mindenük megvolt, amire vágytak. Szeretteik azonban csak később szembesültek azzal, hogy az asszony hosszú ideje súlyos betegséggel küzd. Lorinál már a húszas éveiben agresszív agydaganatot diagnosztizáltak, amiről egyedül a férje tudott, senki más. A betegség ellenére a nő igyekezett teljes életet élni, ami miatt igen sokáig sikerült titkolnia az állapotát a külvilág előtt.

A feleségem az álomotthonunkban halt meg, titkolta a betegségét

– összegezte tragédiájukat a megtört, máig gyászoló férfi.

Rendszeres kezeléseken, emellett több műtéten és sugárkezelésen is átesett, miközben saját vállalkozást indított, nyelveket tanult és utazott. Még akkor is aktív maradt, amikor az állapota romlani kezdett. A betegség idővel azonban egyre súlyosabb lett. Élete utolsó másfél évében teljesen magatehetetlenné vált: nem tudott beszélni, nyelni, sőt még pislogni sem.

Jon ekkor minden idejét a felesége ápolására fordította. Otthon gondozta őt, miközben dolgoznia is kellett, hogy fedezni tudja a hatalmas orvosi költségeket. A kezelés rendkívül drága volt: egyetlen gyógyszer akár több tízezer dollárba került, a teljes utolsó év költsége pedig elérte az 500 ezer dollárt. A férfi éjjel-nappal mellette volt, etette, fürdette, és folyamatosan figyelte, hogy ne történjen baj. A fizikai és lelki terhelés hatalmas volt, sérüléseket is szenvedett az ápolás során. Lori végül 2021. április 3-án, 51 évesen hunyt el férje karjai között.