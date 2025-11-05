"A kevesebb néha több" – kiakadtak a rajongók, bevállalós fotóval gyűjt szavazatokat a szexi magyar DJ

Yamina neve már évek óta egyet jelent az energikus szettekkel és a feltörekvő női DJ-k példaképével. Most azonban nem a zenéje, hanem egy fotója miatt beszél róla mindenki. A fiatal DJ egy merész, fekete fürdőruhás képet osztott meg, amellyel szavazatokat gyűjt a Rádió1 online versenyén. A poszt egyszerre váltott ki csodálatot és felháborodást, és ismét megmutatta, mennyire vékony a határ a figyelemfelkeltés és a túlzás között.

Yamina Rádió1 DJ-versenyére szexi képpel hívja fel a figyelmet (Fotó: Facebook/ Yamina)

Yamina a figyelem középpontjában: tudatos stratégia vagy túl merész húzás?

A posztban Yamina egy hotelszobában pózol, fekete, asszimmetrikus fürdőruhában, és az üzenetben mindössze annyit ír: „Most, hogy mindenki figyel” – majd megosztja a szavazáshoz vezető linket. A mondat nem is lehetne beszédesebb: Yamina pontosan tudja, hogyan irányítsa magára a reflektorfényt. A közösségi médiában azonnal beindult a vita – sokan dicsérték kreativitását, önbizalmát és humorát, mások viszont úgy vélik, ez a módszer már túl sok. Az biztos, hogy ezzel a fotóval elérte célját: most mindenki róla beszél.

Rajongók és kritikusok egymásnak estek

A kommentek között megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint Yamina csupán kihasználta a közösségi média természetét, ahol a látvány a legerősebb fegyver, és nincs abban semmi rossz, ha valaki a testével is kampányol. Mások viszont úgy gondolják, egy elismert DJ-hez nem illik ez a fajta figyelemhajhászás.

Kedves Yamina, néha a kevesebb több! Ez nem szimpátiát, inkább ellenszenvet vált ki! Szégyenletes az, aki csak így tudja magát eladni, de hát ez a mai világ...

– írta egyik követője, míg mások egyszerűen csak annyit szóltak hozzá:

Zseniális húzás, Yamina!

DJ Yamina Instagram oldalán is rendszeresen oszt meg pillanatokat az életéből (Fotó: Instagram/ Yamina)

A közösségi média ereje

Az eset ismét rámutat arra, mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a közösségi média világában. Egy poszt, ami az egyik félnek inspiráló önkifejezés, a másiknak provokáció. Yamina jól ismeri a digitális tér szabályait: ha nem beszélnek rólad, nem is vagy igazán jelen. Ez a hozzáállás sokak szerint a modern influenszerkultúra lényege – de vajon meddig tartható fenn?