DJ Yamina újra felszólalt: Szerinte az együttélés jó dolog, de a fogamzásgátlás tönkreteheti a nőket

DJ Yamina, vagyis Illés Viktória az egyik legismertebb magyar női lemezlovas, aki az elmúlt években nemcsak zenéivel, hanem egyre bátrabb közéleti és életmódbeli véleményeivel is a figyelem középpontjába került. A korábban fesztiválokon és klubokban fellépő Rádió 1- es DJ mára komoly követőtábort épített az Instagramon, ahol több mint százezren figyelik mindennapjait. Most ismét kérdezz feleleket tartott követőivel, amelyben két érzékeny témáról – a fogamzásgátlásról és az együttélésről – mondta el a gondolatait.

Yamina Instagram-oldalán megint megmondta a tutit (Fotó: Instagram/Yamina)

Yamina szerint nem a természet ellen kell menni

Az utóbbi időben egyre több magyar influenszer és ismert nő szólal meg a hormonális fogamzásgátlás kérdésében – köztük korábban Bódi Hunor párja, Petra is.

Nagyon határozott véleményem van a fogamzásgátló tablettákról. Évekig szedtem őket, és ma már őszintén sajnálom, hogy egyáltalán valaha bevettem az első szemet. Akkor még nem tudtam, hogy ez csak tünetkezelés, és a valódi problémát nem oldja meg. Amint abbahagytam, sorra jöttek elő az igazi gondok, amikkel azóta is foglalkoznom kell

– mondta el véleményét Instagramon Vareha Petra.

Most DJ Yamina is csatlakozott ehhez a vonalhoz, és Insta-sztorijában elárulta, hogy ő maga is ellenzi a hormonális fogamzásgátlást.

Tudom, hogy sok lányt érint a fogamzásgátló tabletta elhagyásának témája, amit támogatok. Egyszerűen utána sokaknak megszűnik a menstruációja és azt hiszik, gyógyszer nélkül nem is jön vissza. Nekem harmadszor sikerült produkálnom, mindenféle hormongyógyszer nélkül.

Yamina azt is mondta, hogy már érzi, kezd helyreállni a szervezete. A DJ hozzátette: minden nőnek joga van megismerni a saját testét, és természetes úton vigyázni magára.

Együttélés: igen vagy nem?

Nemcsak a fogamzásgátlásról, hanem az együttélésről is szó esett Yamina történetében. Az egyik követője ugyanis tanácsot kért tőle arról, hogyan lehetne „könnyebbé tenni az együttélést a párjával”.

Erre azonban Yamina meglepően határozottan reagált:

Miért kéne megkönnyíteni? Nem értem a kérdést. Az együttélés egy jó dolog, amit nem kell túlbonyolítani.

A DJ szerint a párkapcsolatokban a természetesség, az őszinteség és az elfogadás a legfontosabb – és ha ezek megvannak, akkor nincs szükség „trükkökre” vagy „megkönnyítésre”.