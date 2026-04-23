Rohantak a tűzoltók: teljes terjedelmében égett egy ingatlan Baranyában

Tűz keletkezett Szabadszentkirályon, a Petőfi Sándor utcában. Egy huszonnégy négyzetméter alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett. A pécsi hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
Utómunkálatokat végeznek
- írja a katasztrófavédelem.
