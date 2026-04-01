Weisz Fanni megmutatta az egész családját: „Egészen más lesz ez a húsvét!”

Nemcsak az ünneplésről, hanem az összetartozásról is szól a húsvét Weisz Fanni családjában. Amikor a hot! magazin stábja ellátogatott hozzájuk, azonnal érezhető volt, mennyire szoros és szeretetteljes a kötelék a családtagok között. A modell kisfia, Beni mellett Fanni édesanyja és nagymamája is ott volt, és minden apró gesztusból látszott, milyen jól működnek együtt a mindennapokban. A közös készülődés és az együtt töltött pillanatok különösen meghitté teszik számukra a húsvéti ünnepeket. Így volt ez már a modell gyerekkorában is.
„Nálunk a húsvét mindig nagyon meghitt, családias ünnep volt. Készültünk rá együtt, volt tojásfestés, sütés-főzés, és persze nagyon vártuk a nyuszit is. Mindig fontos volt az, hogy a család együtt legyen, beszélgessünk, nevessünk, és megéljük az ünnep hangulatát” – kezdte Fanni a hot! magazinnak.
„Kislányként természetesen izgalmas része volt a húsvétnak a locsolkodás, főleg azért, mert ez is hozzátartozott az ünnepi hangulathoz. Inkább a kedves, játékos része maradt meg bennem, mintsem maga a „szertartás”, de összességében szép emlék számomra.”
A gyönyörű édesanya ezeket az értékeket a felnőttkorában is megőrizte, és szeretné átadni a kisfiának, Beninek is.
Mostanában is igyekszünk meghitten, családi körben ünnepelni. Nálunk különösen fontos, hogy Beni is szeretetteljesen ismerkedjen meg ezekkel a hagyományokkal. Inkább a nyugodt, bensőséges ünneplést szeretjük, sok együtt töltött idővel
– árulta el.
A húsvét egyik kiemelkedően ünnepi része az, amikor az asztalra kerül a sonka és a többi finomság. Fanniék családjában a hagyományos fogások dominálnak.
A klasszikus húsvéti finomságok nálunk sem maradhatnak el – sonka, tojás, kalács, torma –, és általában készülnek házi sütemények is. Szeretjük, ha az ünnepi asztal bőséges, de közben otthonos és szeretettel teli
– mesélte a modell.
Az idei ünnep sokkal többet ad majd a családnak, mint az eddigiek, hiszen Fanni kisfia decemberben ünnepelte az első születésnapját.
„Egészen más lesz ez a húsvét, mert Beni sokkal többet érzékel majd az egészből. Még nagyon pici, de biztos vagyok benne, hogy neki is élmény lesz már az ünnepi készülődés, a nyuszi, a keresgélés és persze minden, ami ezzel jár. A locsolkodás inkább még játékos formában jöhet szóba. Már most próbáljuk átadni neki ezeket a kis ünnepi varázslatokat, például a húsvéti nyuszit. Nyilván még nem érti teljes mélységében, de nagyon aranyos látni, mennyire figyel minden új dologra, így a húsvéti nyuszi története is része ennek az időszaknak.”
Weisz Fanni gyereke nagyon szépen fejlődik, már magabiztosan jár, így kinyílt előtte a világ. Ez persze azt is jelenti, hogy a szülőknek néha szó szerint futniuk kell utána.
„Nagyon mozgalmasak, tartalmasak és persze sokszor fárasztóak is a napjaink, de minden pillanatát imádom. Ebben a korban napról napra annyit fejlődnek, hogy az ember tényleg csak kapkodja a fejét. Rengeteg öröm és nevetés járja át a mindennapjainkat. Ráadásul most, hogy megtanult járni, tényleg nagyon résen kell lenni, mert hihetetlenül kíváncsi és egyre önállóbb. Ez egyszerre csodálatos és nagyon intenzív időszak. Folyamatos figyelmet igényel, de közben jó látni, ahogy ügyesedik és felfedezi a világot” – mosolyodott el az édesanya.
Fanni édesanyja és nagymamája rengeteg időt töltenek a kicsivel, és a köztük lévő szeretet minden pillanatban érezhető. A meghitt családi légkör Beni szemében is visszatükröződik, aki láthatóan boldogan és biztonságban érzi magát a szerető közegben.
Nagyon sokat jelentenek nekem, és rengeteget segítenek. Hálás vagyok azért, hogy ilyen szerető, összetartó család vesz körül minket. Az ő jelenlétük nemcsak segítség a mindennapokban, hanem ez érzelmileg is nagyon fontos a számomra. Mindig is azt gondoltam, hogy a családi kötelékek, a közösen megélt pillanatok és az egymásra fordított idő rengeteget adnak. Örülök, hogy Beni is egy ilyen szeretetteljes közegben nőhet fel, ahol több generáció van jelen az életében
– mondta a fiatal édesanya.
Weisz Fanni férjének családja is igyekszik minél több időt tölteni az unokájukkal.
„A párom szüleitől is nagyon sok szeretetet kap, és jó látni azt a mintát, amit ők képviselnek. Egy olyan közeg veszi körül, ahol mindenkitől mást tanulhat, és ahol rengeteg impulzus és gondolat éri nap mint nap. Úgy érzem, ez hatalmas ajándék számára, és fontosnak tartom, hogy ezt tudatosan is megéljük, és értékként adjuk tovább neki.”
