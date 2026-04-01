Weisz Fanni megmutatta az egész családját: „Egészen más lesz ez a húsvét!”

Weisz Fanni gyereke már elmúlt egyéves, megtanult járni, így aktívan részt vesz az idei húsvétban

A modell igyekszik minden húsvéti hagyományt megmutatni kisfiának, amit gyermekkorában ő is átélt

Weisz Fanni családja többféleképpen is segít a modellnek az anyai teendők ellátásában

Nemcsak az ünneplésről, hanem az összetartozásról is szól a húsvét Weisz Fanni családjában. Amikor a hot! magazin stábja ellátogatott hozzájuk, azonnal érezhető volt, mennyire szoros és szeretetteljes a kötelék a családtagok között. A modell kisfia, Beni mellett Fanni édesanyja és nagymamája is ott volt, és minden apró gesztusból látszott, milyen jól működnek együtt a mindennapokban. A közös készülődés és az együtt töltött pillanatok különösen meghitté teszik számukra a húsvéti ünnepeket. Így volt ez már a modell gyerekkorában is.

Weisz Fanni kisfiáért rajong az egész család (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Weisz Fanni gyereke számára is szeretné átadni a hagyományokat

„Nálunk a húsvét mindig nagyon meghitt, családias ünnep volt. Készültünk rá együtt, volt tojásfestés, sütés-főzés, és persze nagyon vártuk a nyuszit is. Mindig fontos volt az, hogy a család együtt legyen, beszélgessünk, nevessünk, és megéljük az ünnep hangulatát” – kezdte Fanni a hot! magazinnak.

„Kislányként természetesen izgalmas része volt a húsvétnak a locsolkodás, főleg azért, mert ez is hozzátartozott az ünnepi hangulathoz. Inkább a kedves, játékos része maradt meg bennem, mintsem maga a „szertartás”, de összességében szép emlék számomra.”

A gyönyörű édesanya ezeket az értékeket a felnőttkorában is megőrizte, és szeretné átadni a kisfiának, Beninek is.

Mostanában is igyekszünk meghitten, családi körben ünnepelni. Nálunk különösen fontos, hogy Beni is szeretetteljesen ismerkedjen meg ezekkel a hagyományokkal. Inkább a nyugodt, bensőséges ünneplést szeretjük, sok együtt töltött idővel

– árulta el.

Weisz Fanni édesanyja és nagymamája sokat segítenek a fiatal anyukának (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Weisz Fanni kisfia többet érzékel az ünnepből

A húsvét egyik kiemelkedően ünnepi része az, amikor az asztalra kerül a sonka és a többi finomság. Fanniék családjában a hagyományos fogások dominálnak.

A klasszikus húsvéti finomságok nálunk sem maradhatnak el – sonka, tojás, kalács, torma –, és általában készülnek házi sütemények is. Szeretjük, ha az ünnepi asztal bőséges, de közben otthonos és szeretettel teli

– mesélte a modell.