Friss hírek érkeztek a Marokkóban eltűnt népszerű influenszerről

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 19:40
A családja továbbra is nagyon aggódik érte. Még mindig nem találták meg az eltűnt influenszert.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy brit utazási influenszer eltűnt egy marokkói éjszakai kiruccanás után. A 31 éves Rachel Kerr április 25-én kijelentkezett egy agadiri (Marokkó) szállodából, azóta nem lépett kapcsolatba sem a családjával, sem a barátaival.

Most az eltűnése kapcsán friss fejlemények érkeztek. A mai nap folyamán olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint az agadiri helyi rendőrség ma reggel egy lakásban találta meg a közösségi média sztárt. Testvére azonban ezt cáfolta.

Ayoub Zaroual, a Caribbean Village Agador Hotel Facebook-csoportjának tagja, délután a következőket írta egy közösségi média bejegyzésében:

Az agadiri rendőrség megtalálta az eltűnt skót turistát és influenszert, Rachel Kerrt, és megerősítette, hogy biztonságban van, és a város egyik lakásában találták meg, miután önként kijelentkezett a szállodából. A rendőrség egy agadiri lakásban talált rá, ahol kiderült, hogy saját akaratából távozott a szállodából, és nem esett áldozatul semmiféle támadásnak, illetve fizikai biztonságát sem fenyegette veszély.

Rachel bátyja, Peter Kerr azonban a közösségi médiában a következőket írta: „Nem találták meg.”

– Arra kérünk mindenkit, aki az elmúlt napokban kapcsolatban állt Rachel Kerrrel, illetve bármely marokkói ismerősét, hogy lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen információval rendelkezik. A családja rendkívül aggódik a biztonságáért. Utoljára a Caribbean Village Agadirban tartózkodott, szombaton kijelentkezett, és azóta nem tudjuk elérni. Kérünk mindenkit, hogy osszon meg bármilyen információt, bármilyen apró részlet is segíthet - írta korábban egy posztjában a nő unokatestvére, Claire Hill.

Aggodalomra adott okot egy, a környéket jól ismerő turista, aki nemrégiben meglátogatta ugyanazt az éjszakai klubot, online azt írta, hogy a hely „hírhedt az italfogyasztásról”, míg egy másik azt mondta, hogy „nem jó hely egy fiatalnak”.

Aggodalomra adott okot egy, a környéket jól ismerő turista, aki nemrég járt ugyanazon a szórakozóhelyen, online írta, hogy a helynek „hírneve van az italokba kevert kábítószerekről”, míg egy másik szerint ez nem „jó hely egy fiatal számára”. Legutóbbi eltűnéséig Rachel rendszeresen megosztott videókat magáról, amelyeken a világ körül utazik, és egy WhatsApp- csoportot is népszerűsített, amely vezetett túrákat kínált. Emellett modellkedik is - írja a Mirror.


 

 

