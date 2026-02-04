Jobban néznek ki, mint valaha! Magyar sztárok elképesztő fogyásai: Tóth Vera lenyűgöző

Szerencsére egyre többen döntenek az egészséges életmód mellett, ehhez pedig nagyban hozzájárul a hazai sztárok motiváló ereje. Tóth Vera fogyása is ékes példája annak, hogy igenis kellő akarattal és odafigyeléssel minden elérhető. A sztárvilág legnagyobb átalakulását az utóbbi időben a Megasztár első győztese érte el: eddig már 77 kilótól szabadult meg! A fogyás óta szinte kicserélték, megnőtt az önbizalma, sugárzik belőle a harmónia és a nőiesség. Mutatjuk a magyar sztárok fogyásának elképesztő történeteit!
„Őszintén szólva ez az út nem mindig egyszerű, de örülök, hogy idáig eljutottam.”
Sok kitartás, önfegyelem és türelem kell hozzá, de mindez abszolút megéri.
„Még nem értem el a végső célomat. Most úgy állok a helyzethez, hogy ha sikerült 70 kilóra lefogynom, akkor nagyon jó lenne, ha előbb-utóbb a mérleg 65 kilót mutatna. Úgy érzem, az lesz az a pont, ahol teljesen jól érzem majd magam. Szóval, még 5 kiló mínuszt tűztem ki magam elé” – árulta el korábban a hot! magazinnak egy eseményen.
Korábban többször mesélt arról az énekesnő, hogy egész életében egyetlen ellensége volt: a mérleg. Több sikertelen fogyási kísérlet után végül Jákob Zoltán segítségével valóban sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegétől, azóta pedig új emberként ragyog Király Linda.
„Korábban kipróbáltam mindent azért, hogy lefogyjak, de nekem az odafigyelés, az edzés és a kalóriaszámlálás vált be.”
Jelenleg heti hat edzésem van, viszont most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom.
„Imádom az ízeket, az ételeket, szeretek enni és élni. Fontos volt, hogy ne kelljen életem végéig natúr csirkét enni brokkolival. Nagyjából háromszor fogytam le és híztam meg életem során, mire rájöttem, hogy én a tünetet kezelem, nem pedig a problémát. Ezért is segített nekem a meditáció és az, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni” – mesélte a hot! magazinnak Linda.
Mindig is fontos volt a nyár a táncos számára, emiatt a formáját is szerette volna olyanra varázsolni, hogy büszkén vehessen fel fürdőruhát.
„Több mint öt éve fogytam le, és tartom is a súlyomat. Szerencsém volt, mert elsőként próbálhattam ki egy Magyarországon fejlesztett, étvágycsökkentő palesztin szuperrostot és izomvesztés nélküli fogyást segítő grönlandi moszatot ötvöző gyógynövény-receptúrát, amivel három hónap alatt kerültem abba a formába, aminek köszönhetően jó ideje újra elégedett vagyok azzal, amit a tükörben látok. Nem kellett koplalnom a kúra mellett; igaz, arra én képtelen is lennék. Tíz kiló és két ruhaméret elhagyásával ma minden sokkal könnyebb” – mesélte.
Két éve döntötte el a Barátok közt egykori Berényi Claudiája, hogy leszámol az addigi életvitelével. Ehhez még az agykontrollt is bevetette, ahol a régi képein vizualizálta az álomsúlyát.
„Ez segített elindulni az úton, ahol rátaláltam egy testsúlycsökkentő mátrixra, amivel komolyabb erőfeszítés nélkül leadtam két ruhaméretet.”
A kúra alapja egy vadon termő szilvafajta, amit bélseprűnek is hívnak, és hát a változókorral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani.
„Egy-egy családi nyaralás vagy hosszú ünnepi időszak alatt olykor visszajön néhány kiló, olyankor újra előveszem a titkos fegyveremet, és visszaszerzem a régi alakomat, ha nem is a leánykorit, mert hiszek abban, hogy nem az évtizedekkel ezelőtti formánkhoz kell mániákusan ragaszkodni” – árulta el korábban.
