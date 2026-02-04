Jobban néznek ki, mint valaha! Magyar sztárok elképesztő fogyásai: Tóth Vera lenyűgöző

Szerencsére egyre többen döntenek az egészséges életmód mellett, ehhez pedig nagyban hozzájárul a hazai sztárok motiváló ereje. Tóth Vera fogyása is ékes példája annak, hogy igenis kellő akarattal és odafigyeléssel minden elérhető. A sztárvilág legnagyobb átalakulását az utóbbi időben a Megasztár első győztese érte el: eddig már 77 kilótól szabadult meg! A fogyás óta szinte kicserélték, megnőtt az önbizalma, sugárzik belőle a harmónia és a nőiesség. Mutatjuk a magyar sztárok fogyásának elképesztő történeteit!

Tóth Vera fogyása: azóta sugárzik igazán (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Tóth Vera fogyása még nem ért véget

„Őszintén szólva ez az út nem mindig egyszerű, de örülök, hogy idáig eljutottam.”

Sok kitartás, önfegyelem és türelem kell hozzá, de mindez abszolút megéri.

„Még nem értem el a végső célomat. Most úgy állok a helyzethez, hogy ha sikerült 70 kilóra lefogynom, akkor nagyon jó lenne, ha előbb-utóbb a mérleg 65 kilót mutatna. Úgy érzem, az lesz az a pont, ahol teljesen jól érzem majd magam. Szóval, még 5 kiló mínuszt tűztem ki magam elé” – árulta el korábban a hot! magazinnak egy eseményen.

Tóth Vera után Király Linda fogyásának titkára is fény derült

Király Linda fogyása óta csak úgy ragyog (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Korábban többször mesélt arról az énekesnő, hogy egész életében egyetlen ellensége volt: a mérleg. Több sikertelen fogyási kísérlet után végül Jákob Zoltán segítségével valóban sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegétől, azóta pedig új emberként ragyog Király Linda.

„Korábban kipróbáltam mindent azért, hogy lefogyjak, de nekem az odafigyelés, az edzés és a kalóriaszámlálás vált be.”

Jelenleg heti hat edzésem van, viszont most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom.

„Imádom az ízeket, az ételeket, szeretek enni és élni. Fontos volt, hogy ne kelljen életem végéig natúr csirkét enni brokkolival. Nagyjából háromszor fogytam le és híztam meg életem során, mire rájöttem, hogy én a tünetet kezelem, nem pedig a problémát. Ezért is segített nekem a meditáció és az, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni” – mesélte a hot! magazinnak Linda.

Keleti Andrea szeretett volna jól kinézni a strandon

Keleti Andrea fogyása után csodálatosan néz ki (Fotó: hot! magazin/Váradi Tamás)

Mindig is fontos volt a nyár a táncos számára, emiatt a formáját is szerette volna olyanra varázsolni, hogy büszkén vehessen fel fürdőruhát.