Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobban néznek ki, mint valaha! Magyar sztárok elképesztő fogyásai: Tóth Vera lenyűgöző

Tóth Vera
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 10:00
Keleti Andreakirály lindaÁbrahám Editfogyás
Vannak hírességek, akik folyamatosan küzdenek azzal, hogy néznek ki. Némelyikük inkább elfogadja önmagát, mások viszont felveszik a harcot a pluszkilókkal. Legyen az Tóth Vera, Király Linda, Ábrahám Edit vagy Keleti Andrea, mindegyikükre igaz, hogy aki mer, az nyer, így ők a hosszú, rögös út megtétele után ismét jól érzik magukat a bőrükben. Tóth Vera fogyása mellett mutatjuk a többi magyar sztár látványos átalakulását is.
Magyar Adrián
A szerző cikkei

Szerencsére egyre többen döntenek az egészséges életmód mellett, ehhez pedig nagyban hozzájárul a hazai sztárok motiváló ereje. Tóth Vera fogyása is ékes példája annak, hogy igenis kellő akarattal és odafigyeléssel minden elérhető. A sztárvilág legnagyobb átalakulását az utóbbi időben a Megasztár első győztese érte el: eddig már 77 kilótól szabadult meg! A fogyás óta szinte kicserélték, megnőtt az önbizalma, sugárzik belőle a harmónia és a nőiesség. Mutatjuk a magyar sztárok fogyásának elképesztő történeteit!

Tóth Vera fogyása után Hot magazin hétfői feltöltésCímlapVoith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király LindaTILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
Tóth Vera fogyása: azóta sugárzik igazán (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Tóth Vera fogyása még nem ért véget

„Őszintén szólva ez az út nem mindig egyszerű, de örülök, hogy idáig eljutottam.” 

Sok kitartás, önfegyelem és türelem kell hozzá, de mindez abszolút megéri.

„Még nem értem el a végső célomat. Most úgy állok a helyzethez, hogy ha sikerült 70 kilóra lefogynom, akkor nagyon jó lenne, ha előbb-utóbb a mérleg 65 kilót mutatna. Úgy érzem, az lesz az a pont, ahol teljesen jól érzem majd magam. Szóval, még 5 kiló mínuszt tűztem ki magam elé – árulta el korábban a hot! magazinnak egy eseményen.

Tóth Vera után Király Linda fogyásának titkára is fény derült 

Király Linda fogyásaHot magazin hétfői feltöltésCímlapVoith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király LindaTILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
Király Linda fogyása óta csak úgy ragyog (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Korábban többször mesélt arról az énekesnő, hogy egész életében egyetlen ellensége volt: a mérleg. Több sikertelen fogyási kísérlet után végül Jákob Zoltán segítségével valóban sikerült megszabadulnia a súlyfeleslegétől, azóta pedig új emberként ragyog Király Linda.

„Korábban kipróbáltam mindent azért, hogy lefogyjak, de nekem az odafigyelés, az edzés és a kalóriaszámlálás vált be.”

 Jelenleg heti hat edzésem van, viszont most először érzem azt, hogy tartós lesz a fogyásom.

„Imádom az ízeket, az ételeket, szeretek enni és élni. Fontos volt, hogy ne kelljen életem végéig natúr csirkét enni brokkolival. Nagyjából háromszor fogytam le és híztam meg életem során, mire rájöttem, hogy én a tünetet kezelem, nem pedig a problémát. Ezért is segített nekem a meditáció és az, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni” – mesélte a hot! magazinnak Linda.

Keleti Andrea szeretett volna jól kinézni a strandon

Keleti Andrea fogyása Hot magazin hétfői feltöltésCímlapVoith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király LindaTILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
Keleti Andrea fogyása után csodálatosan néz ki (Fotó: hot! magazin/Váradi Tamás)

Mindig is fontos volt a nyár a táncos számára, emiatt a formáját is szerette volna olyanra varázsolni, hogy büszkén vehessen fel fürdőruhát.

„Több mint öt éve fogytam le, és tartom is a súlyomat. Szerencsém volt, mert elsőként próbálhattam ki egy Magyarországon fejlesztett, étvágycsökkentő palesztin szuperrostot és izomvesztés nélküli fogyást segítő grönlandi moszatot ötvöző gyógynövény-receptúrát, amivel három hónap alatt kerültem abba a formába, aminek köszönhetően jó ideje újra elégedett vagyok azzal, amit a tükörben látok. Nem kellett koplalnom a kúra mellett; igaz, arra én képtelen is lennék. Tíz kiló és két ruhaméret elhagyásával ma minden sokkal könnyebb” – mesélte.

Ábrahám Edit fogyását a vizionálás segítette elő

Ábrahám Edit fogyása Hot magazin hétfői feltöltésCímlapVoith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király LindaTILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
Ábrahám Edit óriási átalakuláson ment keresztül (Fotó: hot! magazin /archív)

Két éve döntötte el a Barátok közt egykori Berényi Claudiája, hogy leszámol az addigi életvitelével. Ehhez még az agykontrollt is bevetette, ahol a régi képein vizualizálta az álomsúlyát.

„Ez segített elindulni az úton, ahol rátaláltam egy testsúlycsökkentő mátrixra, amivel komolyabb erőfeszítés nélkül leadtam két ruhaméretet.” 

A kúra alapja egy vadon termő szilvafajta, amit bélseprűnek is hívnak, és hát a változókorral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani.

„Egy-egy családi nyaralás vagy hosszú ünnepi időszak alatt olykor visszajön néhány kiló, olyankor újra előveszem a titkos fegyveremet, és visszaszerzem a régi alakomat, ha nem is a leánykorit, mert hiszek abban, hogy nem az évtizedekkel ezelőtti formánkhoz kell mániákusan ragaszkodni” – árulta el korábban.

Hot magazin hétfői feltöltés Címlap Voith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király Linda TILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu