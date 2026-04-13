„Isten óvja a magyarokat” - Ezt üzente Tóth Gabi a választások után

Április 12-e fontos nap volt Magyarország számára a választások miatt. Az Orbán Viktort támogató, csodálatos hangú énekesnő, Tóth Gabi a közösségi oldalán reagált arra, hogy nem a Fidesz-KDNP kapta a szavazatok többségét.
Kedves Emberek!
Gratulálok a győzteseknek!
Kívánom, hogy mindenkiben, akik dühösek voltak, akik változásra vágytak, megszülessen a megbékélés, és ne rúgjanak a vesztesekbe, ne tapossák azokat, akik nem értettek egyet velük!
Köszönöm a megannyi kuponjegyet, visszaváltós üvegek felajánlását és a tömérdek aggódó levelet, hogy most majd mi lesz velem… 😅🙏🏻
Nem kell aggódni értem!
Isten megajándékozott engem egy adottsággal, és továbbra is énekelni fogok. Sok-sok izgalmas tervünk van zeneileg, közösségépítésben, táncban, szeretetben, a zene útján!
Soha nem adom fel, és nem fogok eltűnni sem!
Sokan vannak, akik 20 éve szeretik a dalaimat, a hangomat – nekik hálásan köszönöm, hogy velem voltak és vannak is!
Isten óvja a magyarokat, és vigyázzatok egymásra!
Remélem, megnyugvásra lelnek végre, és visszatalálhatnak egymáshoz újra az emberek!🇭🇺🙏🏻✨
– írta Tóth Gabi.
