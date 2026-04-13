Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Isten óvja a magyarokat” - Ezt üzente Tóth Gabi a választások után

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 06:40
Tóth Gabi is megszólalt.

Április 12-e fontos nap volt Magyarország számára a választások miatt. Az Orbán Viktort támogató, csodálatos hangú énekesnő, Tóth Gabi a közösségi oldalán reagált arra, hogy nem a Fidesz-KDNP kapta a szavazatok többségét.

Tóth Gabi / Fotó: Polyak Attila

Kedves Emberek!

Gratulálok a győzteseknek!

Kívánom, hogy mindenkiben, akik dühösek voltak, akik változásra vágytak, megszülessen a megbékélés, és ne rúgjanak a vesztesekbe, ne tapossák azokat, akik nem értettek egyet velük!

Köszönöm a megannyi kuponjegyet, visszaváltós üvegek felajánlását és a tömérdek aggódó levelet, hogy most majd mi lesz velem… 😅🙏🏻

Nem kell aggódni értem!
Isten megajándékozott engem egy adottsággal, és továbbra is énekelni fogok. Sok-sok izgalmas tervünk van zeneileg, közösségépítésben, táncban, szeretetben, a zene útján!

Soha nem adom fel, és nem fogok eltűnni sem!

Sokan vannak, akik 20 éve szeretik a dalaimat, a hangomat – nekik hálásan köszönöm, hogy velem voltak és vannak is!

Isten óvja a magyarokat, és vigyázzatok egymásra!
Remélem, megnyugvásra lelnek végre, és visszatalálhatnak egymáshoz újra az emberek!🇭🇺🙏🏻✨

– írta Tóth Gabi.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
