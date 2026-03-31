Döbbenetes vallomás! Tóth Vera volt az éjszakai élet királynője: "Egy másik művészen keresztül fekve ébredtem"

Tóth Vera egy bohém, hedonista embernek vallja magát, aki nehezen tanulta meg az üzleti világ fegyelmet követelő szabályait. Soha nem tagadta, hogy anno minden percét kiélvezte a művésztársakkal töltött időnek, úgy a színpadon, mint a kultikus művész klubokban. Mára ennek az időszaknak vége van, ma már fegyelmezett üzletasszonyként is helyt kell állnia. Saját bevallása szerint most is tudna úgy élni, mint egykoron, de tudatosan fegyelmezi magát, mert nem szeretné kockára tenni az elért sikereit.
Az énekesnő úgy érzi, hogy művész emberként számára nagyon nehéz volt megtanulni az üzleti élet szabályait. Az érzelmes, bohém szabadelvű énje sokáig elutasította mindazt, ami ma már a mindennapjai részét képezik.
Művészemberként mi az érzelmekkel dolgozunk, átadjuk magunkat az áramlásnak, de ez a színpad része a dolognak. Mi is vállalkozók vagyunk, itt céget kell vezetni, számlákkal kell foglalkozni, holott a legtöbbünk még azt sem tudja, hogy milyen adó nemek vannak, de ebbe kénytelen voltam beletanulni az évek során
– kezdte mondandóját az egykoron bohém énekesnő.
A bomba formában lévő énekesnő ma már nagyon másképp gondolkozik az üzleti világról és önmagáról is, mint egykoron. A hétköznapjaira a tudatos szervezés, a fegyelem és a pontosság jellemzi: "Velünk művészekkel szemben vannak olyan sztereotípiák, hogy mi szeleburdik vagyunk, pontatlanok vagyunk, mindenhonnan elkésünk. Én nem ilyen vagyok. Mivel rengeteg dolgom van, én minden pillanatomat beosztom és nem engedem meg magamnak azt, hogy akár egyetlen percet is késsek bárhonnan. Az egyik legfontosabb dolog az életünkben az idő, és ezért tisztelnünk kell egymást annyira, hogy ezt tudomásul vesszük" – állítja határozottan az énekesnő.
Az énekesnő nem szereti az álságosságot, soha nem tagadta, hogy ő igazi buli királynő volt a húszas éveiben és még ma is tudna így élni, ha nem gyakorolna önfegyelmet.
Ha én kiesnék a napi rutinomból, amit tudatosan alakítottam ki magamnak, akkor totálisan szét tudok esni akár két nap alatt is. Én egy született hedonista ember vagyok, imádok enni, imádok inni és bulizni is. Régen én voltam az első aki megérkezett egy buliba és az utolsó, aki távozott. Én reggel nyolckor keresztben aludtan más művészeken egy művész klubban. Ahhoz, hogy ebbe ne csússzon vissza az ember keményen meg kell húzni a határokat
– osztotta meg tapasztalatait a művész.
Tóth Vera úgy érzi, hogy sikeres üzletasszonyként ma már akkora a felelősség rajta, hogy nem engedheti meg magának a fegyelmezetlenséget. A férjével közös családi vállalkozásukból is jelentősen kiveszi a maga részét. Ez a kis fészek ma már ugyanolyan fontos a számára, mint az éneklés és nem szeretné kockára tenni az eddig elért sikereit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.