Döbbenetes vallomás! Tóth Vera volt az éjszakai élet királynője: "Egy másik művészen keresztül fekve ébredtem"

Tóth Vera egy bohém, hedonista embernek vallja magát, aki nehezen tanulta meg az üzleti világ fegyelmet követelő szabályait. Soha nem tagadta, hogy anno minden percét kiélvezte a művésztársakkal töltött időnek, úgy a színpadon, mint a kultikus művész klubokban. Mára ennek az időszaknak vége van, ma már fegyelmezett üzletasszonyként is helyt kell állnia. Saját bevallása szerint most is tudna úgy élni, mint egykoron, de tudatosan fegyelmezi magát, mert nem szeretné kockára tenni az elért sikereit.

Tóth Vera férje mindenben támogatja a kedvesét (Fotó: Markovics Gábor)

Az énekesnő úgy érzi, hogy művész emberként számára nagyon nehéz volt megtanulni az üzleti élet szabályait. Az érzelmes, bohém szabadelvű énje sokáig elutasította mindazt, ami ma már a mindennapjai részét képezik.

Művészemberként mi az érzelmekkel dolgozunk, átadjuk magunkat az áramlásnak, de ez a színpad része a dolognak. Mi is vállalkozók vagyunk, itt céget kell vezetni, számlákkal kell foglalkozni, holott a legtöbbünk még azt sem tudja, hogy milyen adó nemek vannak, de ebbe kénytelen voltam beletanulni az évek során

– kezdte mondandóját az egykoron bohém énekesnő.

A bomba formában lévő énekesnő ma már nagyon másképp gondolkozik az üzleti világról és önmagáról is, mint egykoron. A hétköznapjaira a tudatos szervezés, a fegyelem és a pontosság jellemzi: "Velünk művészekkel szemben vannak olyan sztereotípiák, hogy mi szeleburdik vagyunk, pontatlanok vagyunk, mindenhonnan elkésünk. Én nem ilyen vagyok. Mivel rengeteg dolgom van, én minden pillanatomat beosztom és nem engedem meg magamnak azt, hogy akár egyetlen percet is késsek bárhonnan. Az egyik legfontosabb dolog az életünkben az idő, és ezért tisztelnünk kell egymást annyira, hogy ezt tudomásul vesszük" – állítja határozottan az énekesnő.