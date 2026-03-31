BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes vallomás! Tóth Vera volt az éjszakai élet királynője: "Egy másik művészen keresztül fekve ébredtem"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 08:00
A Megasztár első évadának győztesét több, mint húsz éve ismerte meg az ország. Az aranytorkú énekesnő most bevallotta, hogy a zenei pályával járó bulik és a hedonista életmód ma már nem férnek bele az életébe. Tóth Vera egy podcastben mesélt arról, hogy az énekesi pálya mellett ma már sikeres üzletasszonyként építi a karrierjét, amibe nem fér bele a léhűtő élet.
B. K.T.
A szerző cikkei

Tóth Vera egy bohém, hedonista embernek vallja magát, aki nehezen tanulta meg az üzleti világ fegyelmet követelő szabályait. Soha nem tagadta, hogy anno minden percét kiélvezte a művésztársakkal töltött időnek, úgy a színpadon, mint a kultikus művész klubokban. Mára ennek az időszaknak vége van, ma már fegyelmezett üzletasszonyként is helyt kell állnia. Saját bevallása szerint most is tudna úgy élni, mint egykoron, de tudatosan fegyelmezi magát, mert nem szeretné kockára tenni az elért sikereit.

Tóth Vera és férje közösen visznek egy vállalkozást.
Tóth Vera férje mindenben támogatja a kedvesét (Fotó: Markovics Gábor)
  • Tóth Vera énekesnőt 2004-ben ismerte meg az ország, amikor megnyerte a Megasztár első évadát
  • Az énekesnő egykoron belevetette magát a zenész szakmával járó bohém életbe, de ma már ezt tudatosan távol tartja magától
  • Tóth Vera férjével, Pauli Zoltánnal közösen visz egy családi vállalkozást, ami ma már ugyanolyan fontos számára, mint a zenei karrierje
  • Az aranytorkú énekesnő a zenei sikerei mellett, ma már az üzleti életben is komoly sikereket ért el

Az énekesnő úgy érzi, hogy művész emberként számára nagyon nehéz volt megtanulni az üzleti élet szabályait. Az érzelmes, bohém szabadelvű énje sokáig elutasította mindazt, ami ma már a mindennapjai részét képezik.

Művészemberként mi az érzelmekkel dolgozunk, átadjuk magunkat az áramlásnak, de ez a színpad része a dolognak. Mi is vállalkozók vagyunk, itt céget kell vezetni, számlákkal kell foglalkozni, holott a legtöbbünk még azt sem tudja, hogy milyen adó nemek vannak, de ebbe kénytelen voltam beletanulni az évek során

– kezdte mondandóját az egykoron bohém énekesnő.

Az énekesnő nagyon figyel a pontosságra

A bomba formában lévő énekesnő ma már nagyon másképp gondolkozik az üzleti világról és önmagáról is, mint egykoron. A hétköznapjaira a tudatos szervezés, a fegyelem és a pontosság jellemzi: "Velünk művészekkel szemben vannak olyan sztereotípiák, hogy mi szeleburdik vagyunk, pontatlanok vagyunk, mindenhonnan elkésünk. Én nem ilyen vagyok. Mivel rengeteg dolgom van, én minden pillanatomat beosztom és nem engedem meg magamnak azt, hogy akár egyetlen percet is késsek bárhonnan. Az egyik legfontosabb dolog az életünkben az idő, és ezért tisztelnünk kell egymást annyira, hogy ezt tudomásul vesszük" – állítja határozottan az énekesnő.

Tóth Vera hatalmas átalakuláson esett át az elmúlt években.
Tóth Vera fogyása óta még több fegyelmet tanult (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Vera: "Nem vagyok én ennyire tiszta, megvannak a magam piszkai"

Az énekesnő nem szereti az álságosságot, soha nem tagadta, hogy ő igazi buli királynő volt a húszas éveiben és még ma is tudna így élni, ha nem gyakorolna önfegyelmet.

Ha én kiesnék a napi rutinomból, amit tudatosan alakítottam ki magamnak, akkor totálisan szét tudok esni akár két nap alatt is. Én egy született hedonista ember vagyok, imádok enni, imádok inni és bulizni is. Régen én voltam az első aki megérkezett egy buliba és az utolsó, aki távozott. Én reggel nyolckor keresztben aludtan más művészeken egy művész klubban. Ahhoz, hogy ebbe ne csússzon vissza az ember keményen meg kell húzni a határokat

 – osztotta meg tapasztalatait a művész.

Tóth Vera úgy érzi, hogy sikeres üzletasszonyként ma már akkora a felelősség rajta, hogy nem engedheti meg magának a fegyelmezetlenséget. A férjével közös családi vállalkozásukból is jelentősen kiveszi a maga részét. Ez a kis fészek ma már ugyanolyan fontos a számára, mint az éneklés és nem szeretné kockára tenni az eddig elért sikereit.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu