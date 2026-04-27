Tóth Gabi és Tóth Vera testvérháborúja tovább folytatódik! Már nem állnak szóba egymással

A Tóth lányok között korábban nagyszerű volt a kapcsolat, akkor még gyakran léptek fel közösen is. Mindketten nagy ismertségre tettek szert a tehetségkutatók miatt: Tóth Gabi 2005-ben lett harmadik a Megasztárban, ahol később zsűriként szerepelt több évadban is. Testvére, Vera pedig az eggyel előtte lévő évadot nyerte meg, ahol mindössze 19 évesen érdemelte ki az év hangja elismerést.

Tóth Gabi nővére, Tóth Vera korábban több kritikát is megfogalmazott testvéréről

Tóth Gabi és Tóth Vera többször folytattak nyilvános vitákat

A Megasztárban elért sikerek után sokáig közös fellépésekkel és zenékkel kerültek címlapra a Tóth lányok. Egészen 2012-ig, ahol Gabi a közösségi oldalán fakadt ki nővére menedzserére. A probléma forrása az volt Gabinál, hogy Vera menedzsere nem engedélyezte a közös koncerteket. Tóth Vera nem nyilatkozott az esetről, csupán hozzászólásban jelezte testvérének, hogy törölje a bejegyzését.

Ezután következett be egy fontos döntés Gabi életében, aki 2023-ban jelentette be válását Krausz Gáborral. A séf addigra már szoros baráti kapcsolatba került Verával, akinek nehézséget okozott, hogy kinek az oldalára álljon a válás alatt. Pauli Zoltán, Tóth Vera férje akkoriban úgy nyilatkozott az esetről, hogy mindkettőjükkel nagyszerű kapcsolatot ápolnak és a közös gyermekük is sok időt tölt náluk.

Mi nem szítani akarjuk köztük a tüzet, hanem békíteni akarjuk őket. Nem úgy, hogy jöjjenek újra össze, hanem hogy a lehető legjobb barátságban teljen el az az idő, amíg a gyerekük felnő

– nyilatkozta az eset után Tóth Vera.

Tóth Vera húgát szíven ütötték az énekesnő megjegyzései a Megasztárról és politikai nézeteiről

Tóth Vera a Megasztárról való megjegyzése rosszul érintette Gabit

A TV2 tehetségkutatójának legutóbbi évadjában zsűriként kapott helyet Tóth Gabi, akinek nővére keményen kritizálta a műsort és a benne szereplő énekeseket. A 2004-es évad győztese méltatlannak nevezte a Megasztárt, a korábbi színvonalhoz képest és szerinte embereket gyaláznak meg benne. Tóth Gabinak nem esett jól testvére megjegyzése.

Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amikor kiderül, hogy te is zsűritag vagy, hogy szenny, és hulladék, akik benne vannak... akkor lehet, hogy te sem beszélnél vele...

– mondta a műsorban Gabi, reagálva Vera mondataira.