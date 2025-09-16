Tóth Vera meglepő kritikája a Megasztárról: „Anno azt gondoltuk, nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb!”

Tóth Vera és Tóth Gabi az ország legismertebb testvérpárosa, mindkét énekesnő a Megasztár felfedezettje. A napokban Vera saját Facebook-oldalán reagált egy kommentelőnek arra a kérdésre, hogy miért nem látható ő is a zsűriszékben, amire megdöbbentő válasz érkezett.

Tóth Vera szerint a mostani Megasztár már rég nem az, amit anno ő is megnyert: az ideit egyenesen szégyelli (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Vera kőkemény trash-nek nevezte a Megasztár 2025-öt

Verát egy rajongója arról faggatta kommentben, hogy mint a Megasztár első szériájának győztese, miért nem látható egyetlen műsor zsűri székében sem, hiszen ikonikus arca a műsornak. Az énekesnő rendkívül részletes és kifejezetten meghökkentő választ adott a kérdésre. Kifejtette ugyanis, hogy azért, mert nem ért egyet a mostani műsor mondandójával.

Nem tudok részt venni valami olyanban, ami nem a tehetségkutatást/gondozást hirdeti, hanem kőkemény trash és lelketlen kihasználása mind a főszereplőknek, mint a versenyzőknek, akiknek egyébként a főszereplőnek kellene lenniük. Helyette káromkodást, alpáriskodást, megtörtént, vagy meg nem történt összevágásokat, egyszóval a televíziózás mélypontját láthatjuk. Anno azt gondoltuk, hogy nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb

- fakadt ki Vera, majd hozzátette, szerinte egy valamire való művész, vagy igényes előadó nem vállal el ilyesmit, mert ciki. Az énekesnő indulatos megnyilvánulása azért is kimondottan meglepő, mert ő maga is ennek a műsornak a felfedezettje, ennek a műsornak köszönheti, hogy elindította az énekesi karrierjét. Az már csak hab a tortán, hogy az idei évadban éppen húga, Tóth Gabi is helyet kapott a mentori székben, így tulajdonképpen olyan, mintha közvetve neki is beszólt volna.

Tóth Vera Megasztáros véleménye teljes döbbenet

Az aranytorkú énekesnő vélhetően nem bántásból írta az említett, meglehetősen erős szavakat, pusztán csak kikívánkozott belőle néhány gondolat a témával kapcsolatban, ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy lehetett benne némi szándékosság is, hiszen ő is tisztában van vele, hogy Gabi a műsor szerves része.

Régen ez presztízst jelentett. Hála a középszerű/legalja értékrendeknek, melyek a hozzá nem értő és a közönséget alábecsülő kereskedelmi televíziós vezetőket jellemzik, akinek döntései, “kreatív” műsorötletei borzalmasan károsak a világra nézve, s ma is ők formálják a közízlést, építik le az emberek elméjét ezekkel a rettenetesebbnél rettenetesebb műsorokka, melyekben embereket aláznak meg.

Tóth Vera tehát nem kifejezetten húgának szólt be, inkább a kereskedelmi műsorok színvonalát kritizálta, ugyanakkor így sem lehet elmenni mellette, hogy egy csapással két legyet ütött a beszólással.