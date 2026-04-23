Tolvai Reni új videójától még Noszály Sándor szava is elállt

Tolvai Reni is megemlékezett a popkirályról, Michael Jacksonról. Az aranytorkú énekesnő ugyanis a legenda Liberian Girl című slágerét feldolgozva csillogtatta meg elképesztő tehetségét azok után, hogy nemrég megjelent a néhai világsztárról szóló önéletrajzi film a mozikban, amely a Michael címet kapta.
MJ örökké
- írta legújabb Instagram-bejegyzéséhez, amelyben közzétett a videót énekléséről, amelyet látva és hallva még Noszály Sándor szava is elállt. Tetszését így egy tűzjel emojival fejezte ki. De így voltak ezzel rajongói is. Akik esetleg még is ki tudták fejezni magukat, ők is egy szóval méltatták a dívát:
Zseniális
- közölték vele.
A Michael című önéletrajzi filmet április 22-én mutatták be a hazai mozikban és a filmpremieren igazi sztárdömping volt. Jelen volt többek között L.L. Junior és szerelme Frey Tímea is. A rapper így vélekedett még a film előtt:
Minden Michaelből ered, nincs olyan, amit ne csinált volna meg a zeneiparban. Minden, amit egy zenész tervez csinálni, azt Michael már megtette. Motivációt várok a filmtől, és persze jól akarok szórakozni. Nem a nyers valóságra vagyok kíváncsi, sőt, kimondottan szeretném, ha nem derülne fény minden titokra. Biztos vagyok benne, hogy a történet mindenkit meg fog érinteni, hiszen nem lehet eleget méltatni, elismerni őt, és tisztelegni a munkássága előtt.
