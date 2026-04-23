Tolvai Reni új videójától még Noszály Sándor szava is elállt

Tolvai Reni is megemlékezett a popkirályról, Michael Jacksonról. Az aranytorkú énekesnő ugyanis a legenda Liberian Girl című slágerét feldolgozva csillogtatta meg elképesztő tehetségét azok után, hogy nemrég megjelent a néhai világsztárról szóló önéletrajzi film a mozikban, amely a Michael címet kapta.

Feldolgozással emlékezett meg a pop királyáról Tolvai Reni. Fotó: Szabolcs László

MJ örökké

- írta legújabb Instagram-bejegyzéséhez, amelyben közzétett a videót énekléséről, amelyet látva és hallva még Noszály Sándor szava is elállt. Tetszését így egy tűzjel emojival fejezte ki. De így voltak ezzel rajongói is. Akik esetleg még is ki tudták fejezni magukat, ők is egy szóval méltatták a dívát:

Zseniális

- közölték vele.

A Michael című önéletrajzi filmet április 22-én mutatták be a hazai mozikban és a filmpremieren igazi sztárdömping volt. Jelen volt többek között L.L. Junior és szerelme Frey Tímea is. A rapper így vélekedett még a film előtt: