Megdöbbentő, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt

Látványos csillagászati együttállás volt megfigyelhető hazánk egén szerdán este. Az Időkép beszámolója alapján naplementét követően a Hold és a Jupiter látszólag nagyon közel került egymáshoz. Napnyugta után még 3,5 fok volt a látszólagos távolság az égitestek között, de az idő előrehaladtával egyre csak csökkent, és csütörtökön hajnali egy óra körül már csak mintegy 2 fok volt.

Ráadásul nem ez volt az egyetlen említésre méltó történés a horizonton. Éjfél után 17 perccel egy fényes tűzgömb húzott el az északi égbolton.

A Lyridák meteorrajhoz tartozó tűzgömböt Kiskunhalasról és Komlóról is felvette egy-egy kamera.