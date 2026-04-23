„Zámbó Jimmy a magyar Michael Jackson!” – Peter Srámek merész kijelentést tett a Michael vetítésén

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 15:30
Sztárparádéval debütált Michael Jackson életrajzi filmje a budapesti Aréna moziban. Az eseményen Peter Srámek is megjelent, aki merész párhuzamot vont a popkirály és Zámbó Jimmy között.

Hatalmas várakozás előzte meg az év egyik legjobban várt életrajzi filmjének hazai bemutatóját. A Cinema City Aréna adott otthont a pop királyáról, Michael Jacksonról szóló, egyszerűen csak Michael címet viselő mozi exkluzív budapesti premierjének. A vörös szőnyeges eseményen a hazai könnyűzenei élet krémje is tiszteletét tette, hogy elsők között láthassák az Antoine Fuqua által rendezett alkotást. A szuperprodukció a legendás énekes felemelkedését, viharos magánéletét és páratlan karrierjét mutatja be, a főszerepben pedig nem más, mint a zenész tehetséges unokaöccse, Jaafar Jackson látható. A hazai hírességek, köztük Somhegyi Krisztián, Viczián Viki, Rácz Gergő és Burai Krisztián is izgatottan várták a vetítést, hiszen a legtöbben maguk is hatalmas rajongóként érkeztek a nagyszabású eseményre az Aréna moziba. Peter Srámek és L.L. Junior pedig meg is szólalt nekünk...

Peter Srámek is eljött a vetítésre.
Peter Srámek Michael Jackson-imádata nem új keletű hír

Peter Srámek Zámbó Jimmy mellett Michael Jackson nagy rajongója

A vetítés előtt a hazai sztárok izgatottan nyilatkoztak arról a Borsnak, mit is jelent számukra a felülmúlhatatlan legenda. L.L. Junior szerint az ikon öröksége a mai napig teljes egészében meghatározza a szakmát: 

Minden Michaelből ered, nincs olyan, amit ne csinált volna meg a zeneiparban. Minden, amit egy zenész tervez csinálni, azt Michael már megtette...

– fogalmazott tiszteletteljesen a rapper, majd hozzátette: „Motivációt várok a filmtől, és persze jól akarok szórakozni. Nem a nyers valóságra vagyok kíváncsi, sőt, kimondottan szeretném, ha nem derülne fény minden titokra. Biztos vagyok benne, hogy a történet mindenkit meg fog érinteni, hiszen nem lehet eleget méltatni, elismerni őt, és tisztelegni a munkássága előtt.

L.L. Junior nem akárkivel érkezett a gálára.
L.L Junior nem egyedül érkezett, a csinos barátnője, Frey Tímea volt a kísérője

„Jimmy szerintem a magyar Michael Jackson” 

Peter Srámek egy meglehetősen merész, ám annál elgondolkodtatóbb párhuzamot vont a világ popkirálya és a hazai legenda, Zámbó Jimmy között: 

Mindig a legnagyobb emberektől kell venni a példát, úgy, mint Jacksontól vagy Jimmytől. Jimmy a magyar Michael Jackson szerintem

 – jelentette ki az énekes. A film megtekintése előtt a vörös szőnyegen sétáló résztvevők mindannyian nagy reményeket fűztek a produkcióhoz. 

Viczián Viki és Somhegyi Krisztián mióta kibékültek, láthatóan ragyognak.
Viczián Viki és Somhegyi Krisztián mellett Rácz Gergő is odavan a legendáért

Jaafar Jackson kapta a főszerepet

„Nagyon kíváncsi vagyok a filmre, biztos vagyok benne, hogy hihetetlenül jó lesz, Jaafar Jackson neve garancia a minőségre” – mondta Srámek. Az exkluzív premier egyértelműen bebizonyította, hogy a pop királyának öröksége a mai napig élénken él a hazai közönség és a zenésztársadalom szívében. Legyen szó egy fülbemászó slágerről vagy egy inspiráló életútról, Michael Jackson hatása generációkon átívelve is megkérdőjelezhetetlen marad. A lenyűgöző mozifilm pedig méltó emléket állít annak a zseninek, aki mozdulataival és hangjával örökre megváltoztatta a popkultúrát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
