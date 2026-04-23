Örülhetnek a rajongók: ő a Megasztár egyik zsűritagja

A kilencedik Megasztár mestereinek nevét egy interaktív játék után jelentik be. A játék során a mesterek egy-egy napig átveszik az irányítást a Megasztár közösségi oldalai fölött, majd esténként kiderül, kik lesznek a tehetségkutató zsűrijében. Az első napon, csütörtökön hamar megjelentek az árulkodó jelek, amikor a Megasztár Instagram-sztorijában ilyen kiírások követték egymást: „Nagyon odafigyelek a kalóriákra, a szénhidrát- és fehérjebevitelre. Vitaminokat szedek, kollagént iszom, és rendszeresen sportolok."

Herceg Erika visszatér a Megasztárba

Fotó: Szabolcs László / hot magazin!

Ebből már a rajongók tudták, hogy a Megasztár zsűritagja nem lehet más, mint Herceg Erika, de a következő kiírás már egyáltalán nem hagyott kétséget afelől, hogy a kárpátaljai énekesnő posztolt. „Több éve párkapcsolatban élek, s a párommal a terveink között szerepel a családalapítás is.”

Herceg Erika az előző évadban többek között olyan tehetséges énekesek útját egyengette, mint Kedl Olívia, Német Bea és a mestereket megosztó Ádám Attila. Közülük Olívia és Attila egészen a döntőig jutott, ám a győztes énekesnő, Lengyel Johanna Marics Peti csapatából került ki.

"Nagyon örültem a felkérésnek, de alapvetően számítottam rá, hogy benne leszek az idei évadban is. Tavaly azt mondták, a legkedvesebb mester vagyok, remélem, ez idén is így lesz, viszont szigorúbbnak kell lennem. Vannak konkrét elképzeléseim, hogy mit szeretnék ebben az évadban. Akár szomorú, akár nem, én csak lányokat szeretnék magammal vinni, tehát lányok, gyertek, mert nagyon várlak titeket, és tudom, hogyan nyerhetnénk meg együtt a Megasztárt!" – mondta a visszatérését leleplező videóban Erika, aki az új évad zsűritagjairól is kifejtette véleményét.

"Arra számítok, hogy nagyon sokat nevetünk majd együtt, szerintem biztosan kevesebb lesz a vita, s a nézők a végén majd megértik, miért. Nagyon örülök a mestereknek, nagyon kedvelem őket, nagyon jó a csapat, és annyit elárulhatok, hogy újítás van a csapat összetételében, úgyhogy figyeljétek a műsor oldalait. Szerintem meglepődnek majd a nézők. Mesterként én mindent megteszek, hogy támogassam a versenyzőimet. Mindezt tavaly is bebizonyítottam mindenkinek, aki nézte a Megasztárt. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem nagyot üt majd ez az évad" – jelentette ki az énekesnő.