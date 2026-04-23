Hoppá: Fiatal zenészeket környékezett meg Tolvai Reni! Aggódhat Kállay Saunders András?

Érdekes dologra lettek figyelmesek Tolvai Reni rajongói a napokban. Úgy fest, a színfalak mögött a népszerű dj-duó, a CRAZYBOYS körül legyeskedik a szexi énekesnő.

Tolvai Reni rajongói kiszúrták, kit követett be Instagramon a szexi énekesnő (Fotó: Mediaworks)

Tolvai Reni fiatal srácokkal áll össze?

Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf, azaz a CRAZYBOYS dj-duó egyre közkedveltebb mostanában, ezt pedig a szakma is elismeri: múlt héten a DJ Szövetség díjátadóján két komoly kategóriában is jelölést kaptak (Év Áttörése és Az Év Producere), ami már önmagában is hatalmas visszaigazolás számukra. Ahogy arról a Ripost nyáron beszámolt: a Romantic zenekar ikonikus slágerét is felújították, és Karapancsev Kristóffal is zenéltek már. Most pedig újabb nagyágyúval dolgozhatnak, ráadásul nem is ők kezdeményeztek…

A szemfüles Tolvai Reni követők kiszúrták, hogy a duót nemrég bekövette az aranytorkú, mindig tündöklő énekesnő! A rajongók szerint ez nem lehet véletlen.

A rajongók szúrták ki: Tolvai Reni bekövette a dj-duót, napjainkban pedig ez igazán beszédes gesztus (Fotó: Instagram/CRAZYBOYS)

„Még nagyon az elején járunk”

A Bors megkereste a CRAZYBOYS tagjait, akik ugyan nem tagadták, de nem is erősítették meg egyértelműen a pletykákat. Gugi Zsolt, a formáció alapítója lapunknak ezt nyilatkozta:

Reni zenéit régóta követjük, és mindig is szerettük azt a világot, amit képvisel. Valójában nem véletlen, hogy bekövetett minket. Van egy demónk, ami megtetszett neki, és most úgy néz ki, hogy elkezdett rá szöveget írni… De még nagyon az elején járunk

– mondta sejtelmesen, míg a rajongók biztosak a menő közreműködésben.

Ha a pletykák igazak, akkor egy igazán ütős kollaboráció készülhet, ami nemcsak a CRAZYBOYS számára lehet óriási áttörés, de Tolvai Reni rajongóinak is tartogathat meglepetéseket. Egy biztos: érdemes lesz figyelni a srácokat a következő időszakban, mert amikor együttműködnek valakivel, mindig slágert hoznak össze.