Tankcsapda: „Minden szempontból különböző emberek vagyunk"

Egy háromhetes Budapest–Bamako úton vett részt Lukács László és Fejes Tamás, Afrikában jelentették be a Tankcsapda új gitárosát, egyben koncertet is adtak a sivatagban. Lukács Laci a hot! magazinnak elmondta, hogy neki a nyugalom és biztonság hiányzott, amit Debrecen ad neki a mindennapokban, Fejes Tamás dobosnak pedig leginkább a család.

A Tankcsapda az újabb tagcsere után

A gyerekek hiányoztak, de volt mobilnetünk, minden este beszéltünk, nem szakadt meg a kapcsolat. Amikor hazaértem, örömmel öleltem meg a kicsi lányomat; szerencsére nem felejtett el, széles mosollyal fogadott.

Vörös Attila csak két napot volt velük; koncerteztek, megkóstolta a helyi ételeket, megnézte az óceánt is. Amikor tavaly elkezdtek együtt dolgozni, Lukácsék még nem gondolták, hogy ő lesz az új gitáros – idén januárban született meg a döntés.

Vörös Attila lett a Tankcsapda új gitárosa

Lacival lassan 30 éve húzzuk az igát. Mi ketten amúgy más típusú emberek vagyunk. Régebben idegesített bennünket a másik egy-egy szokása, de a Tankcsapda szeretete mindent felülír. A kettőnk sikerének titka, hogy máshonnan közelítünk, de az ügy közös. Nincs meglepetés

– jegyezte meg Fejes Tamás.

A Tankcsapda tagjai különböző karakterek, de pont ez a jó

Vörös Attila már tavaly is látta kettejük dinamikáját, és biztonságérzetet adott neki. Az új tag szerint is különböznek – Lukács inkább a víz, Fejes a tűz –, de a kettő együtt jó.

"Minden szempontból különböző emberek vagyunk"

Amikor Tomi beszél, tudom, mikor mit mond majd. Minden szempontból különböző emberek vagyunk, de az egység és az elhivatottság a legfontosabb, minden nehézségen keresztülvitt bennünket. Heteken keresztül össze voltunk zárva, egy kisbuszban, a sivatagban aludtunk. Tudjuk a másikat kezelni, megvan a tisztelet is. Ennyi év után mi nem távolodunk el egymástól, hanem összezárunk

– mesélte Lu­kács, aki 37 éve alakította meg a zenekart.

A Tankcsapda mellett Villám Géza, eredeti nevén Szabó Gál András, a Budapest-Bamako kitalálója

Az afrikai fellépés egészen szürreális volt mindenkinek, de korábban jártak más bizarr helyszíneken is zenélni: egy apró stuttgarti pincében vagy egy berlini házban, ahol punkok mászkáltak patkányokkal a vállukon.

Kolóniában éltek ott a punkok, elfoglaltak egy házat. A technikusunk mondta, hogy inkább kifizeti a gázsinkat, de menjünk onnan. Maradtunk, és felléptünk inkább

– emlékezett a dobos.