Tankcsapda: „Minden szempontból különböző emberek vagyunk"

Egy háromhetes Budapest–Bamako úton vett részt Lukács László és Fejes Tamás, Afrikában jelentették be a Tankcsapda új gitárosát, egyben koncertet is adtak a sivatagban. Lukács Laci a hot! magazinnak elmondta, hogy neki a nyugalom és biztonság hiányzott, amit Debrecen ad neki a mindennapokban, Fejes Tamás dobosnak pedig leginkább a család.
A gyerekek hiányoztak, de volt mobilnetünk, minden este beszéltünk, nem szakadt meg a kapcsolat. Amikor hazaértem, örömmel öleltem meg a kicsi lányomat; szerencsére nem felejtett el, széles mosollyal fogadott.
Vörös Attila csak két napot volt velük; koncerteztek, megkóstolta a helyi ételeket, megnézte az óceánt is. Amikor tavaly elkezdtek együtt dolgozni, Lukácsék még nem gondolták, hogy ő lesz az új gitáros – idén januárban született meg a döntés.
Lacival lassan 30 éve húzzuk az igát. Mi ketten amúgy más típusú emberek vagyunk. Régebben idegesített bennünket a másik egy-egy szokása, de a Tankcsapda szeretete mindent felülír. A kettőnk sikerének titka, hogy máshonnan közelítünk, de az ügy közös. Nincs meglepetés
– jegyezte meg Fejes Tamás.
Vörös Attila már tavaly is látta kettejük dinamikáját, és biztonságérzetet adott neki. Az új tag szerint is különböznek – Lukács inkább a víz, Fejes a tűz –, de a kettő együtt jó.
Amikor Tomi beszél, tudom, mikor mit mond majd. Minden szempontból különböző emberek vagyunk, de az egység és az elhivatottság a legfontosabb, minden nehézségen keresztülvitt bennünket. Heteken keresztül össze voltunk zárva, egy kisbuszban, a sivatagban aludtunk. Tudjuk a másikat kezelni, megvan a tisztelet is. Ennyi év után mi nem távolodunk el egymástól, hanem összezárunk
– mesélte Lukács, aki 37 éve alakította meg a zenekart.
Az afrikai fellépés egészen szürreális volt mindenkinek, de korábban jártak más bizarr helyszíneken is zenélni: egy apró stuttgarti pincében vagy egy berlini házban, ahol punkok mászkáltak patkányokkal a vállukon.
Kolóniában éltek ott a punkok, elfoglaltak egy házat. A technikusunk mondta, hogy inkább kifizeti a gázsinkat, de menjünk onnan. Maradtunk, és felléptünk inkább
– emlékezett a dobos.
A rockzenekar a sivatagi fellépés után nagy bulit csapott a Papp László Arénában, majd szokatlan fordulat tette emlékezetessé a marosvásárhelyi estét, ahol az új felállásban játszó banda már a harmadik koncertjén rendkívüli helyzettel szembesült. A Tankcsapda koncertet egy egész környéket érintő áramszünet hallgattatta el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.