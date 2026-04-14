Rock’n’roll a levegőben: helikopterrel repült koncertre a Tankcsapda

A hazai rockélet egyik meghatározó zenekara ismét nagyot alkotott: a Tankcsapda teltházas Aréna-koncerttel és új gitárosának bemutatásával hívta fel magára a figyelmet. A reflektorfény mögött azonban olyan történetek is lapulnak, amelyek még a legfanatikusabb rajongókat is meglephetik.

A Tankcsapda ezúttal helikopterrel érkezett a koncertjére

A Tankcsapda produkciós menedzsere, Bakó Csaba nemrég a Bors újságírójának mesélt a zenekar pályafutásának egyik legextrémebb történetéről. A beszélgetéshez az apropót a közelmúltban megrendezett nagyszabású Aréna-show adta, ahol hivatalosan is bemutatkozott a Tankcsapda új gitárosa, Vörös Attila.

A beszélgetés során kiderült, hogy bár komolyabb negatív élmények elkerülték a bandát, akadtak olyan helyzetek, amelyek kihívás elé állították őket.

Időjárási problémák, áramkimaradások előfordulnak. Nemrég például Erdélyben kellett úgy befejeznünk egy koncertet, hogy elment az áram – de nem hagytuk abba, akusztikusan, a közönséggel együtt énekelve fejeztük be

– mesélte a menedzser. A legemlékezetesebb eset azonban egy logisztikai hiba miatt történt. Egy szervezési csúszás következtében ugyanis ugyanarra a napra két Tankcsapda koncertet kötöttek le, ráadásul egymástól jelentős távolságra. A megoldás végül egészen filmszerű lett: a zenekar egyik fellépésről helikopterrel repült át a másik helyszínre.

A győri koncertről szálltak fel, és Alsóőrsre repültek át. Ez jól hangzik, menőnek tűnhet, de rengeteg engedély kellett hozzá, hiszen sötétedéstől komoly előírások, szabályok vannak. Ez tehát tényleg egy logisztikai bakiból lett, szerencsére a koncertek szervezői is nagyon rugalmasan, segítőkészen álltak a helyzethez. Az eset egyébként nem mostanában volt, kb. 16-17 éve

– idézte fel Bakó. A technikai felszerelés szállítása még ennél is nagyobb fejtörést okozott, így végül két külön stábbal dolgoztak, és mindkét helyszínt előre berendezték.

A Tankcsapda gitárosa is megtapasztalta a legutóbbi koncerten, milyen áram nélkül lenyomni egy bulit

Nem aprózták el

A közönség mindebből szinte semmit nem érzékelt, legfeljebb annyit, hogy a zenekar „stílusosan” érkezett. „Maximum azt gondolhatták, hogy mennyire nagyképű a zenekar, hogy már helikopterrel jár koncertre” – tette hozzá nevetve a menedzser. A Tankcsapda menyország tourist ezúttal majdnem megvalósult, és még ha nem is olyan magasra repültek, azért egy életre szóló történetet szereztek vele. A csapat számára ez az eset mára legendává vált, amely jól mutatja, milyen váratlan helyzetekkel kell néha szembenézniük a háttérben dolgozóknak. „Ma már nevetünk rajta, de akkor azért rendesen megizzadtunk” – zárta a történetet Bakó Csaba. Az biztos, hogy az ilyen pillanatok teszik igazán emlékezetessé egy zenekar életét – nemcsak a színpadon, hanem azon túl is.