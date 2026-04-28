Kiszivárgott dokumentumok: valódi UFO-kat vizsgáltak az amerikaiak?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 20:30
A dokumentumokat egy elhunyt kutató házában találták. Az iratok érdekes részleteket tárnak fel az UFO-kutató laboratóriumról.
Egy dokumentumfilm szerint a Los Alamos Nemzeti Laboratórium titkosított dokumentumai bizonyítják, hogy az Egyesült Államok kormánya évtizedeken át titokban UFO-kat tanulmányozott.

UFO dokumentumokra bukkantak
Miről szóltak az UFO dokumentumok?

A laboratórium ugyanaz az intézmény, ahol a 2022 óta eltűnt vagy elhunyt 11 amerikai tudós közül kettő dolgozott. Jeremy Corbell filmrendező és újságíró azt állítja, hogy az anyagokat a laboratórium elhunyt volt kiberbiztonsági vezetőjének fiától kapta.

Ma már rutinszerű, hogy az elhunyt bennfentesek családtagjai felveszik velem a kapcsolatot a szeretteik által hátrahagyott rejtett dokumentumokkal.

Corbell szerint a fiú az apja holmijainak átnézése közben fedezte fel a fájlokat. Ezek belső feljegyzéseket, műszaki rajzokat és Polaroid-fotókat tartalmaznak, amelyek az új-mexikói laboratóriumban végzett UFO-kísérletekhez kapcsolódnak.

Az újságíró a dokumentumokban szereplő nevek közül többet is felismert - néhányukat személyesen is ismeri, de vannak olyanok is, akik soha nem hozták nyilvánosságra az UFO-kkal kapcsolatos munkájukat.

Ezek a dokumentumok teljes mértékben megerősítik, hogy az amerikai kormány évtizedek óta titkos programot működtet az UFO-k pilótáinak szándékainak és eredetének felderítésére

- mondta Corbell.

A Robert Oppenheimer által alapított laboratórium egy szigorúan titkos, amerikai Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó létesítmény, amely a nukleáris fegyverek kutatásában betöltött szerepéről ismert. Itt két, 2022 óta elhunyt vagy eltűnt tudóst alkalmaztak, akik nukleáris, űr és titkosított programokhoz kapcsolódó munkát végeztek.

Corbell filmje azt sugallja, hogy a kiszivárgott Los Alamos-i dokumentumok relevánsak lehetnek a tágabb rejtély szempontjából, bár hivatalosan nem erősítették meg az összefüggést. A dokumentumfilm azt sem állítja, hogy az UFO-kkal kapcsolatos munka okozta volna a haláleseteket vagy az eltűnéseket.

Corbell azonban azt állítja, hogy a Los Alamos-i dokumentumok egy mélyebb, évtizedeken át tartó erőfeszítést mutatnak, amelyet soha nem hoztak nyilvánosságra – írja az NDTV.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
