Kiszivárgott dokumentumok: valódi UFO-kat vizsgáltak az amerikaiak?

Egy dokumentumfilm szerint a Los Alamos Nemzeti Laboratórium titkosított dokumentumai bizonyítják, hogy az Egyesült Államok kormánya évtizedeken át titokban UFO-kat tanulmányozott.
A laboratórium ugyanaz az intézmény, ahol a 2022 óta eltűnt vagy elhunyt 11 amerikai tudós közül kettő dolgozott. Jeremy Corbell filmrendező és újságíró azt állítja, hogy az anyagokat a laboratórium elhunyt volt kiberbiztonsági vezetőjének fiától kapta.
Ma már rutinszerű, hogy az elhunyt bennfentesek családtagjai felveszik velem a kapcsolatot a szeretteik által hátrahagyott rejtett dokumentumokkal.
Corbell szerint a fiú az apja holmijainak átnézése közben fedezte fel a fájlokat. Ezek belső feljegyzéseket, műszaki rajzokat és Polaroid-fotókat tartalmaznak, amelyek az új-mexikói laboratóriumban végzett UFO-kísérletekhez kapcsolódnak.
Az újságíró a dokumentumokban szereplő nevek közül többet is felismert - néhányukat személyesen is ismeri, de vannak olyanok is, akik soha nem hozták nyilvánosságra az UFO-kkal kapcsolatos munkájukat.
Ezek a dokumentumok teljes mértékben megerősítik, hogy az amerikai kormány évtizedek óta titkos programot működtet az UFO-k pilótáinak szándékainak és eredetének felderítésére
- mondta Corbell.
A Robert Oppenheimer által alapított laboratórium egy szigorúan titkos, amerikai Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó létesítmény, amely a nukleáris fegyverek kutatásában betöltött szerepéről ismert. Itt két, 2022 óta elhunyt vagy eltűnt tudóst alkalmaztak, akik nukleáris, űr és titkosított programokhoz kapcsolódó munkát végeztek.
Corbell filmje azt sugallja, hogy a kiszivárgott Los Alamos-i dokumentumok relevánsak lehetnek a tágabb rejtély szempontjából, bár hivatalosan nem erősítették meg az összefüggést. A dokumentumfilm azt sem állítja, hogy az UFO-kkal kapcsolatos munka okozta volna a haláleseteket vagy az eltűnéseket.
Corbell azonban azt állítja, hogy a Los Alamos-i dokumentumok egy mélyebb, évtizedeken át tartó erőfeszítést mutatnak, amelyet soha nem hoztak nyilvánosságra – írja az NDTV.
