Kínos kíváncsiság: ezért szimatol a kutya a lábunk között

Kínos pillanat, amikor a vendégségben a ház blökije azonnal a lábunk között szagolgat, de nyugalom, hiszen csak ismerkedni próbál. Érzékeny orra segítségével ugyanis sokkal többet tudhat meg rólunk az illetlen szimatolásból, mint egy orvos a kórlapunkról. De vajon miért csinálja és mit kezdjük azzal, ha kínos helyen szimatol a kutya?

Ha ott szimatol a kutya, ahol nagyon zavaró, érdemes a kezünkről mintát adni neki / Fotó: fotodrobik

A kutyák orrában akár 300 millió szaglósejt is dolgozhat.

Az ágyék tájékán koncentrálódnak azok a mirigyek, amik az egyedi illatunkért felelősek.

A kutya képes kiszagolni az érzelmi és a fizikai állapotunkat is.

Amikor a kutya orra intim területre téved, akkor azt nem azért csinálja, mert neveletlen, hanem mert az ösztöneire hallgat, amik azt súgják neki, hogy ott találja a legérdekesebb híreket. Ezek az állatok tízezerszer jobb a szaglásuk, mint az embereknek, az ágyék területének illatanyagai pedig különösen információ gazdag terep számukra.

Miért szimatol a kutya illetlen helyen? Mit tud meg az ágyékunkból?

A kutyák kíváncsiak és szeretnek ismerkedni. Nem véletlenül szagolgatják egymás ánuszát, ugyanis ebből informálódnak. Az emberi testen az apokrin verejtékmirigyek által termelt izzadság a szemükben hasonló funkciót lát el, ráadásul az ágyékunknál elég sok van belőlük. Ez alapján az alábbi információkat képesek megtudni:

A feromonok alapján képesek kiszűrni, hogyha valamilyen gyulladás vagy betegség lappang a szervezetben.

A peteérés és a menstruáció közeledtével a nők illata intenzívebbé válik és ezt az információt is képesek kiszagolni. Stanley Coren, PhD., DSc., „How Dogs Think” című könyvében arról ír, hogyan képezték ki az ausztrál juhászkutyákat, hogy kiszagolják az éppen ovuláló teheneket. Ez a módszer állítólag sokkal célravezetőbb, mint az állatok ovulációjának előrejelzésének más módjai, és sokat segít a tenyésztőknek. A kutya azon képessége, hogy észleli az ovulációt, kiterjedhet arra is, hogy képes kiszimatolni a petefészekrákot.

A terhesség alatt megváltozik a hormonális működés. A kutya orra érzékeny a hCG nevű terhességi hormonra, ezért a kutatók azt feltételezik, hogy hamarabb tudja, hogy egy nő várandós, minthogy a terhességi teszt elkészülne.

A stresszt is kiszagolják. Brit kutatók végeztek el egy kísérletet, amely a PLOS tudományos folyóiratban jelent meg, amiben a kutyáknak a szorongással küzdő páciens szagmintáját kellet megtalálniuk. Összesen 720 tesztet végeztek el és a kutyák 93,75%-os pontossággal meg tudták mondani a helyes választ. Clara Wilson, a Queen's Pszichológiai Iskolájának PhD-hallgatója így magyarázza:

Az eredmények azt mutatják, hogy mi, emberek, stresszes állapotban különböző szagokat árasztunk az izzadságunkon és a leheletünkön keresztül, így a kutyák meg tudják különböztetni, hogy mikor vagyunk idegesek vagy nyugodtak – még akkor is, ha valakit nem ismernek.

Mit csináljunk, ha kellemetlen helyen szimatol a kutya?

A szakértők szerint ahelyett, hogy kiabálni, vagy csapkodni kezdenénk, inkább mutassuk meg neki a kezünket, hogy arról vegyen szagmintát. A lényeg a következetesség: ha minden alkalommal a kezünket nyújtjuk, a kutya hamar megtanulja, hogy az az elsődleges információs forrás.