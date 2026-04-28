Kínos kíváncsiság: ezért szimatol a kutya a lábunk között

Kínos pillanat, amikor a vendégségben a ház blökije azonnal a lábunk között szagolgat, de nyugalom, hiszen csak ismerkedni próbál. Érzékeny orra segítségével ugyanis sokkal többet tudhat meg rólunk az illetlen szimatolásból, mint egy orvos a kórlapunkról. De vajon miért csinálja és mit kezdjük azzal, ha kínos helyen szimatol a kutya?
Amikor a kutya orra intim területre téved, akkor azt nem azért csinálja, mert neveletlen, hanem mert az ösztöneire hallgat, amik azt súgják neki, hogy ott találja a legérdekesebb híreket. Ezek az állatok tízezerszer jobb a szaglásuk, mint az embereknek, az ágyék területének illatanyagai pedig különösen információ gazdag terep számukra.
A kutyák kíváncsiak és szeretnek ismerkedni. Nem véletlenül szagolgatják egymás ánuszát, ugyanis ebből informálódnak. Az emberi testen az apokrin verejtékmirigyek által termelt izzadság a szemükben hasonló funkciót lát el, ráadásul az ágyékunknál elég sok van belőlük. Ez alapján az alábbi információkat képesek megtudni:
Az eredmények azt mutatják, hogy mi, emberek, stresszes állapotban különböző szagokat árasztunk az izzadságunkon és a leheletünkön keresztül, így a kutyák meg tudják különböztetni, hogy mikor vagyunk idegesek vagy nyugodtak – még akkor is, ha valakit nem ismernek.
A szakértők szerint ahelyett, hogy kiabálni, vagy csapkodni kezdenénk, inkább mutassuk meg neki a kezünket, hogy arról vegyen szagmintát. A lényeg a következetesség: ha minden alkalommal a kezünket nyújtjuk, a kutya hamar megtanulja, hogy az az elsődleges információs forrás.
Szóval érdemes tudatosan figyelni a kutyák viselkedését, mert gyakran tükrözik az érzelmi és az egészségi állapotunkat.
